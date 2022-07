Da quando abbiamo visto in azione il nuovo Sonic Frontiers, molti degli appassionati si sono trovati a criticare aspramente il gioco. Il porcospino supersonico di SEGA ha sempre faticato e non poco quando si è trovato a dover affrontare avventure tridimensionali, ma è nel 2D che ha sempre trovato modo di correre veloce e in modo del tutto convincente. Proprio per questo, un gruppo di appassionati ha provato a immaginare Frontiers in versione bidimensionale.

A proporci questo esperimento ci ha pensato il canale YouTube conosciuto sul web come ‘KomliWorldGames’. L’obbiettivo era quello di rendere Sonic Frontiers un titolo bidimensionale, e il video pubblicato rappresenta come potrebbe effettivamente apparire il nuovo titolo di SEGA se la compagnia avesse pensato di non realizzare un gioco in tre dimensioni ma in 2D. L’opera di questo fan, ovviamente, non si ferma alla prospettiva di gioco, ma riprende per filo e per segno tutte le novità di gameplay di Frontiers.

Per esempio, possiamo vedere come in questo demake fan-made siano state inserite molte delle meccaniche di gioco mostrate nei recenti video di Sonic Frontiers. Certo, parliamo sempre di un qualcosa fatto da un fan, e per questo sono presenti nel video una serie di incertezze, ma è sicuramente interessante dare un’occhiata a questa prospettiva che ci viene proposta da qualcuno che, come molti, non è rimasto del tutto convinto dal nuovo capitolo principale di Sonic.

Ora, non sappiamo se SEGA voglia tornare alle due dimensioni anche per la saga principale del suo porcospino blu, o se il 2D continuerà a essere utilizzato esclusivamente come una prospettiva in cui “relegare” tutte quelle riedizioni o collection dei grandi classici per il franchise. Quel che sembra palese, però, è che i fan sono sempre pronti ad accogliere a braccia aperte nuovi titoli in 2D, e il recente Sonic Mania ne fu una prova.