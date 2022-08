Nonostante i fan non abbiano apprezzato le recenti apparizioni di Sonic Frontiers, SEGA non sembra aver intenzione di rimandarlo e neanche di cambiarlo in base ai feedback dei giocatori. Al momento una data di uscita ufficiale per il titolo latita, ma forse un rivenditore di Taiwan potrebbe averla svelata in anticipo.

Per preparare al meglio le campagne marketing, infatti, i grandi distributori ed editori tendono a comunicare ai vari retailer le date di uscita dei loro giochi con qualche giorno di anticipo. Non fa ovviamente eccezione Sonic Frontiers: un rivenditore di Taiwan ha infatti pubblicato per errore quella che potrebbe essere la data di uscita del gioco. Secondo il materiale pubblicato online per errore, il nuovo gioco del porcospino blu dovrebbe debuttare il 15 novembre 2022. Il materiale diffuso su internet anticiperebbe anche l’arrivo di qualche contenuto aggiuntivo per il titolo.

Chiaramente, con la Gamescom 2022 alle porte, un eventuale annuncio di SEGA è sempre più probabile. Difficilmente infatti il colosso nipponico non approfitterà del palco offerto dalla kermesse teutonica per non annunciare la data di uscita del gioco e anzi, un probabile nuovo trailer con questa informazione potrebbe essere mandato online proprio durante la Opening Night Live della Gamescom 2022, prevista per il 23 agosto 2022 alle ore 20:00 italiane. Considerando poi la caratura della fiera (molto spesso dedicata a progetti più piccoli e avara di novità mainstream), ci sono ottime probabilità che SEGA abbiamo in serbo qualche sorpresa del genere.

In attesa di ulteriori informazioni, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Considerando però che Sonic Frontiers è sempre stato dichiarato in uscita in un periodo che va dall’autunno all’inverno 2022, la data del 15 novembre potrebbe essere decisamente molto realistica. Restiamo in attesa di una conferma o smentita da parte di SEGA. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.