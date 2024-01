PREZZO TOP per la raccolta Sonic Origins Plus per PS5 (-35%)

Per gli appassionati dei classici videogiochi e i fedeli fan di Sonic, l'imperdibile offerta su Amazon per la versione PS5 di Sonic Origins Plus è un'occasione da cogliere al volo! Attualmente disponibile a soli €26,49 anziché €40,99, questo titolo offre uno sconto del 35%, regalando agli acquirenti un affare imperdibile per rivivere le avventure ad alta velocità del celebre porcospino blu. Con Sonic Origins Plus, avrete l'opportunità di immergervi nuovamente nei classici che hanno segnato la storia dei videogiochi, grazie a un'edizione ricca di contenuti e appositamente ottimizzata per le console di ultima generazione.

Sonic Origins Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Sonic Origins Plus è una collezione che propone versioni rimasterizzate di alcuni dei titoli più iconici della serie Sonic, tra cui Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD. Queste versioni aggiornate vantano grafica migliorata, supporto per gli schermi widescreen e nuove modalità di gioco, garantendo un'esperienza ancora più coinvolgente e divertente.

L'insieme è ideale per gli appassionati nostalgici che desiderano rivivere le emozioni dei giochi classici, ma anche per i nuovi giocatori che vogliono scoprire perché Sonic è diventato una vera icona nel mondo dei videogiochi. Con sfide extra, modalità di gioco aggiuntive e una galleria di contenuti inediti, Sonic Origins Plus rappresenta una vera celebrazione del ricco patrimonio di Sonic.

Sonic Origins Plus è consigliato per giocatori di tutte le età, promettendo un divertimento che può unire famiglie e amici. Che siate esperti giocatori o principianti, Sonic Origins Plus offre ore di intrattenimento con uno dei personaggi più amati nella storia dei videogiochi.

