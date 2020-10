Sonic The Hedgehog 2 Gratis su Steam, ecco il link

Su Steam sono partiti alcuni sconti dedicati completamente al publisher Giapponese. Sega in questi anni ha infatti spinto moltissimo sui suoi titoli amati negli anni 90 da una folta marea di gente. E oggi è possibile scaricare in modo completamente gratuito Sonic 2 direttamente da Steam, ecco il link. Uno dei capitoli più amati di sempre e il successore del gioco che ha reso famoso il porcospino blu in tutto il mondo. Durante gli anni 90 la battaglia tra Nintendo e Sega ha segnato per sempre l’industria videoludica.

Sonic 2 rappresenta l’evoluzione di un titolo che doveva far capire come la console fosse molto più veloce della concorrente e il simpatico animaletto doveva essere in tutto e per tutto testimonial di questo messaggio fortissimo che in tempi non sospetti ha fatto nascere una delle “console war” più accese di sempre a suon di pubblicità e catch frase dette per acchiappare più pubblico. Ovviamente il tutto distantissimo da quello che viviamo sui social giornalmente oggi.

In questo secondo capitolo Il Dr. Eggman è tornato, trasformando degli indifesi animaletti in temibili robot e costringendoli a costruire la sua arma definitiva, il Death Egg! Ma questa volta Sonic ha un amico in grado di dargli una mano: Tails! Trova i 7 Smeraldi del Chaos e ferma le diaboliche macchinazioni del Dr. Eggman!

Approfittate di questa promozione che è valida soltanto fino al 19 Ottobre e fateci sapere se giocherete ancora una volta ad uno dei titoli che ha segnato gli anni 90. Inoltre sapete che oggi sono state rivelate alcuni informazioni sui dati di salvataggio su PS5 e di come sarà possibile portarli da PS4? A voi i commenti!