Sonic: tutti gli annunci dell’evento celebrativo sui 30 anni

Ci siamo, dopo l’annuncio di SEGA dei scorsi giorni, qualche istante fa è andato in onda una trasmissione celebrativa atta a festeggiare i 30 anni di Sonic The Hedgehog. Il porcospino supersonico blu di SEGA si è espanso di recente sul grande schermo, ma sono diversi anni ormai che non lo vediamo in azione come protagonista all’interno di nuove avventure virtuali. Durante la diretta celebrativa abbiamo assistito a diversi annunci; scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sonic Colors Ultimate

I rumor lo avevano predetto nelle scorse settimane e ora è arrivata l’ufficialità, Sonic Colors è pronto a tornare da protagonista anche in questa nona generazione videoludica con la versione Ultimate. Questa edizione sarà ricca di nuovi contenuti presi direttamente dal recente film e verrà rilasciata a partire dal prossimo 7 settembre.

Sonic Origins

Immancabile la riproposizione dei primissimi capitoli classici della saga con la collection Sonic Origins. Al momento abbiamo poche notizie a riguardo, ma SEGA ha confermato che ulteriori novità legate a questa collection arriveranno prossimamente.

Sonic 2022

L’appuntamento comunicativo dedicato ai 30 anni di Sonic si conclude con l’annuncio di un nuovo capitolo principale sviluppato dai ragazzi di Sonic Team. Si è visto ancora troppo poco, se non un breve teaser e una data che sottolinea un’uscita durante un generico 2022.

Con questo annuncio si conclude la diretta celebrativa sui 30 anni di Soni The Hedgehog. Oltre ai tre giochi che vi abbiamo segnalato, sono stati annunciati anche un paio di progetti animati, contenuti bonus sui giochi del porcospino blu su mobile e tutta una serie di contenuti esclusivi a tema Sonic che potranno essere riscattati in giochi come: Tokyo Olympics Games 2022, Two Point Hospital e sul prossimo in uscita Lost Judgement, dove il grande classico Sonic Fighters sarà giocabile all’interno delle iconiche sale giochi.