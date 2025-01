PlayStation, la quantità di live service cancellati negli ultimi anni è clamorosa

È notizia di oggi della cancellazione da parte di Sony di altri due live service per PS5, evidenziando il fallimento della strategia annunciata nel 2022 da Jim Ryan di concentrare la produzione dei PlayStation Studios su questo modello economico. Dei 12 giochi live service previsti, la maggior parte è stata cancellata o ha avuto scarso successo.

La situazione attuale mostra un bilancio fortemente negativo per i progetti live service di Sony. Su 12 titoli annunciati, ben 8 sono stati cancellati prima o poco dopo il lancio, tra cui The Last of Us Multiplayer, Marvel's Spider-Man: The Great Web e Twisted Metal. Solo Helldivers 2 (acquistabile su Amazon), pubblicato a febbraio 2024, è riuscito a imporsi sul mercato con risultati positivi.

Tra i progetti ancora in sviluppo figurano Fairgame$ e Marathon, annunciati nel 2023, oltre al non ufficialmente confermato Horizon Online. Tuttavia, il quadro generale rimane critico, con la chiusura di alcuni studi di sviluppo come London Studio e quello responsabile di Concord.

Il fallimento della strategia live service ha portato Sony a rivedere i suoi piani futuri. Attualmente, la maggior parte dei giochi first party annunciati sono single player, come Ghost of Yotei, Death Stranding 2 e Marvel's Wolverine. Questi titoli non sembrano essere a rischio cancellazione, suggerendo un ritorno alle origini per PlayStation.

La cancellazione dei progetti live service ha avuto un impatto significativo sugli studi di sviluppo Sony. Molti di essi potrebbero non essere in grado di annunciare nuovi giochi per diversi anni, con il rischio di saltare quasi completamente la generazione PlayStation 5. Questo potrebbe portare a un vuoto nella lineup di titoli esclusivi per la console, almeno nel breve-medio termine.

Anche Destiny 2, nonostante sia stato acquisito con Bungie prima di questa strategia, sta attraversando un periodo di crisi con un forte calo nel numero di giocatori. Questa situazione sottolinea ulteriormente le difficoltà incontrate da Sony nel settore dei giochi live service. Staremo a vedere che cosa accadrà nel corso dei prossimi mesi, con l'annuncio dei titoli GaaS previsti per essere annunciati.