Sony brevetta il tasto 'rewind' per salvarti nelle situazioni scomode

Sony sta valutando l'implementazione di un pulsante dedicato al "salvataggio di stato" sui futuri controller PlayStation, secondo quanto emerge da un recente brevetto depositato dall'azienda giapponese. Il documento, individuato sul database PatentScope, descrive una funzionalità che permetterebbe ai giocatori di riavvolgere il gameplay e riprendere da un punto precedente.

Questa tecnologia richiama le funzioni di salvataggio rapido tipiche degli emulatori, ma Sony intende integrarla direttamente nell'hardware attraverso un tasto dedicato sul controller. Il brevetto specifica che gli utenti potranno "entrare in modalità rewind dal gameplay live usando uno o più input del controller per visualizzare il gameplay recente (ad esempio riavvolgendo, andando avanti veloce, riproducendo, ecc.) e tornando successivamente al gameplay live".

L'introduzione di questa funzionalità sui controller PlayStation rappresenterebbe un'innovazione significativa per le console, avvicinandole alle possibilità offerte dagli emulatori su PC. Nonostante ciò, è importante sottolineare che non tutti i brevetti si traducono in prodotti reali e che una simile funzione sarebbe applicabile molto probabilmente esclusivamente ai giochi single player.

C'è da dire anche che funzionalità simili sono già presenti in alcuni titoli, come la meccanica della "sabbia del tempo" in Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo del 2003, la quale permetteva ai giocatori di riavvolgere brevemente il tempo per annullare errori o morti. Inoltre, anche il servizio Nintendo Switch Online offre salvataggi rapidi e brevi finestre di rewind per i giochi retrò.

L'implementazione di un pulsante dedicato sul controller PlayStation solleva, però, alcune questioni: come già accennato, non sarebbe utilizzabile in giochi multiplayer che richiedono la sincronizzazione degli stati di gioco tra giocatori e server. Alcuni fan potrebbero poi considerarlo una funzione che "contamina" l'esperienza di gioco, specialmente gli appassionati di titoli particolarmente impegnativi come i soulslike.

Come spesso accade nel mondo della tecnologia, non tutte le innovazioni vengono accolte universalmente. Alcuni giocatori potrebbero vedere questa funzione come un vantaggio, mentre altri potrebbero considerarla una sorta di "trucco" che diminuisce la sfida del gioco.

Resta da vedere se e come Sony deciderà effettivamente di introdurre questa tecnologia nei futuri controller PlayStation. L'azienda potrebbe valutare attentamente pro e contro prima di una eventuale implementazione, considerando l'impatto su gameplay e design dei giochi.