Sony: avvistati dirigenti a San Francisco, presentazione di PS5 in arrivo?

Dopo aver svelato il logo ufficiale di PlayStation 5 durante lo scorso CES 2020 di Las Vegas, sembra che alcuni dirigenti di Sony siano stati avvistati insieme a San Francisco. Che ci fanno nella città californiana? Secondo molti utenti sul web la presentazione di PS5 sembra essere ormai alle porte e Shuhei Yoshida, Andrew Goldfarb di Sucker Punch ed Hermen Hulst, attuale capo dei Sony Worldwide Studios, si trovino negli stati uniti proprio per preparare il grande reveal.

Come riportato dalla redazione di PushSquare, in questo periodo dell’anno non è atteso nessun evento in particolare nella città di San Francisco, ma stando ad alcune voci di corridoio Sony potrebbe aver in cantiere un evento dedicato unicamente a PlayStation 5 durante il mese di febbraio.

Sembrerebbe quindi che i tre dipendenti di Sony si trovino nella città californiana solo per una semplice coincidenza, oppure stando a quanto si vocifera sul web in questi istanti, le tre personalità chiave di Sony si sono trovati in terra statunitense per discutere e prepararsi proprio per il prossimo grosso evento targato PlayStation che prenderà vita nei pressi di New York .

Attualmente non è stata pubblicata ancora nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Sony, ma se dovesse veramente prender vita un nuovo PlayStation Meeting nel mese di febbraio la compagnia giapponese non tarderà a rendere la notizia pubblica. Al momento le uniche informazioni ufficiali che abbiamo su PS5 riguardano la finestra di lancio, festività natalizie del 2020 e il logo ufficiale mostrato giusto qualche settimana fa. Cosa ci fanno, secondo voi, i tre dirigenti di Sony a San Francisco in questi giorni?