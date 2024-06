Astro Bot: ora potete scaricare gratis degli avatar su PS4 e PS5, ecco come

Sony celebra il suo nuovo Astro Bot regalando ai suoi utenti quattro esclusivi avatar a tema. Questi avatar, disponibili per il profilo PSN su PS4 e PS5, sono stati rivelati in occasione della conclusione dei Days of Play 2024 di PlayStation. Il gioco platform adventure, molto atteso dai fan, arriverà nei negozi il 6 settembre (lo potete preordinare attraverso questo link).

Per aggiungere questi avatar al proprio profilo, gli utenti possono utilizzare il codice promozionale "JPFQ-66LN-QGLJ". Il riscatto può essere effettuato in diverse modalità: tramite il sito web del PlayStation Store, usando l'app PlayStation su dispositivi iOS e Android, o direttamente dalla console.

All'interno del sito web del PlayStation Store, dopo aver effettuato l'accesso, è necessario cliccare sull'icona del profilo situata nell'angolo in alto a destra dello schermo. Un menu a tendina consentirà di accedere alla voce "Riscatta codice", dove si potrà inserire il codice fornito e confermare l'operazione. Un'operazione simile può essere eseguita mediante l'applicazione, accedendo all'icona del PlayStation Store e selezionando, tramite il simbolo con tre linee orizzontali, l'opzione "Riscatta codice".

Per coloro che preferiscono operare direttamente dalla loro console, possono semplicemente accedere al PlayStation Store attraverso la dashboard, selezionare le Impostazioni (rappresentate da tre punti) e scegliere "Riscatta codice".

Una volta riscattati, per cambiare l'avatar é sufficiente dirigersi sui percorsi Impostazioni > Account > Profilo > Avatar della console e scegliere l'icona desiderata fra quelle standard e quelle recentemente sbloccate, come per esempio quelle dell’adorabile robot Astro Bot, offerte da Sony.