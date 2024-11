Sony in trattative per l'acquisto di Kadokawa, proprietario di FromSoftware

Sony Group Corporation sarebbe in trattative per l'acquisizione di Kadokawa Corporation, secondo quanto riportato da Reuters citando due fonti anonime. Un accordo potrebbe essere firmato nelle prossime settimane, anche se per ora entrambe le aziende hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni quando contattate da Reuters.

L'operazione avrebbe un impatto significativo sull'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento, dato che Kadokawa controlla numerose sussidiarie nel settore editoriale, cinematografico e dei media, tra cui importanti studi di sviluppo come FromSoftware - studio dietro a saghe come Elden Ring, Sekiro e Dark Souls -, ACQUIRE e Spike Chunsoft (ricordiamo, inoltre, che Sony possiede già il 14,09% di FromSoftware attraverso la sua divisione PlayStation).

L'acquisizione permetterebbe a Sony di espandere ulteriormente la sua presenza nel mercato dei contenuti, rafforzando la sua posizione competitiva. Kadokawa Game Linkage, che gestisce testate influenti come Famitsu, è anche un editore di videogiochi.

Kadokawa Corporation ha origini decisamente antiche, risalenti al 1945 quando Genyoshi Kadokawa fondò la Kadokawa Shoten. Inizialmente una casa editrice, l'azienda si è evoluta nel tempo diventando un conglomerato mediatico che spazia dall'editoria al cinema, passando per i videogiochi.

L'eventuale acquisizione di Kadokawa da parte di Sony potrebbe rappresentare un capitolo significativo nella storia dell'intrattenimento giapponese. Sarebbe, infatti, un ulteriore esempio di come le grandi corporation nipponiche tendano a diversificare e integrare verticalmente le loro attività, creando sinergie tra diversi settori dell'industria culturale.

Un aspetto interessante da considerare è come questa potenziale fusione potrebbe influenzare il panorama culturale giapponese e globale. La convergenza di contenuti tra videogiochi, anime, manga e cinema potrebbe portare a nuove forme di narrazione transmediale, un fenomeno già in atto ma che potrebbe intensificarsi ulteriormente.

Questa mossa di Sony si inserisce in un trend più ampio di consolidamento dell'industria dei videogiochi, con acquisizioni e fusioni che stanno ridisegnando il panorama competitivo a livello globale come quella di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Resta da vedere, dunque, come questa situazione si evolverà nel corso delle prossime settimane.