PlayStation offre 3 mesi gratis di Apple TV+, ecco come riscattarli

Sony offre nuovamente ai possessori di PS4 e PS5 (acquistabile su Amazon) l'opportunità di usufruire di tre mesi gratuiti di Apple TV+. Questa iniziativa, frutto della partnership tra Sony e Apple, è disponibile per un periodo limitato fino al 22 settembre.

L'offerta è rivolta principalmente ai nuovi utenti del servizio di streaming video Apple o a coloro che hanno un abbonamento scaduto e rientrano nei requisiti specifici. Per attivare la promozione, è necessario disporre di un Apple ID collegato a un sistema di pagamento registrato.

Come attivare l'offerta

Per usufruire dei tre mesi gratuiti, gli utenti devono seguire questi passaggi:

1. Trovare l'app Apple TV nella scheda TV e video di PS4 o nella Home contenuti multimediali di PS5

2. Scaricare e aprire l'applicazione

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

Tutto quello che occorre è una console PS4 o PS5, un account PSN e un ID Apple.

È importante notare che al termine del periodo gratuito è previsto il rinnovo automatico dell'abbonamento. Tuttavia, gli utenti possono disattivare questa opzione prima della fatturazione per evitare addebiti indesiderati.

Il catalogo di Apple TV+

Apple TV+ offre un ricco catalogo di produzioni originali di alto livello, tra cui:

- Serie TV: Ted Lasso, For All Mankind, Lezioni di Chimica, The Morning Show

- Film: Killers of the Flower Moon, Napoleon, Masters of the Air, Monarch: Legacy of Monsters

Questa promozione rappresenta un'ottima opportunità per gli utenti PlayStation di esplorare il mondo dello streaming di Apple, godendo di contenuti esclusivi e di qualità per tre mesi senza costi aggiuntivi.