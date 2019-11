SoulCalibur 6: annunciato il nuovo personaggio Hilde

Bandai Namco Entertainment ha annunciato con un breve ma interessante trailer l'arrivo di Hilde nel roster del celebre SoulCalibur 6.

Uno dei picchiaduro più interessanti degli ultimi tempi è sicuramente SoulCalibur 6, con il titolo di Bandai Namco che è riuscito a tenere alto il nome della serie ed a proporre un’esperienza di gioco interessante e assolutamente di valore.

Nonostante sia oramai passato diverso tempo dall’uscita dell’opera Bandai Namco continua attivamente a supportarla ed ha infatti appena annunciato con un breve trailer il personaggio di Hilde, in arrivo prossimamente nel titolo.

Hilde, che ricordiamo non essere una new entry della saga, essendo originariamente apparsa nel quarto capitolo della serie, entrerà a far parte del titolo con il Season Pass 2 inaugurato qualche mese fa con Cassandra. Nessuna notizia, purtroppo, sulla data di uscita di Hilde su SoulCalibur 6.

Del resto SoulCalibur 6 è un titolo veramente interessante. Come riporta anche la nostra recensione, che potete comodamente trovare qui, infatti:”SoulCalibur 6 si propone come un’ottima base per i neofiti e un titolo soddisfacente per i giocatori più esperti: curato sotto molti aspetti, arricchito sotto il profilo del single player e con una rivisitazione efficace dei comandi alla quale si affianca la nuovissima Reversal Edge, SoulCalibur 6 si lascia alle spalle il peso di un quinto capitolo non molto riuscito per far rinascere la serie e a dispetto di qualche più o meno lieve difetto, non a livello tecnico quanto strutturale a causa del Season Pass, si dimostra uno fra i migliori picchiaduro di quest’anno.”

Che ne pensate di questa notizia, vi piace il nuovo personaggio appena annunciato per il celebre picchiaduro? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti qui sotto!