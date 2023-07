Come gli appassionato sapranno, Marvel’s Spider-Man 2, è disponibile per il preordine su Amazon, come già ampiamente riportato nella nostra recente notizia. Oggi vi informiamo invece della possibilità di acquistare anche il pad e la console dedicati a questo titolo. Tuttavia, vi anticipiamo che questi prodotti saranno a tiratura limitata e, vista la loro popolarità, è probabile che si esauriscano rapidamente, come avviene spesso per edizioni speciali molto attese.

Il gioco, nella sua versione fisica, è disponibile su Amazon e altri store al prezzo di listino di 69,99€. Alla fine di questo articolo troverete i link agli store dove potrete acquistare questo attesissimo gioco, oltre ai relativi pad e console in edizione limitata. Marvel’s Spider-Man 2 vi offrirà l’opportunità di sfidare la gravità in un mondo aperto ricco di dettagli, pronto ad essere esplorato e salvato da minacce senza precedenti. Attraverso l’uso delle nuove e avanzate Ali di Ragnatela, potrete spostarvi con una libertà mai sperimentata prima.

Questo nuovo capitolo vi farà vivere due storie entusiasmanti e uniche, dove potrete alternare senza sforzo tra Peter Parker e Miles Morales. Con entrambi i loro incredibili poteri a vostra disposizione, affronterete qualsiasi sfida con una versatilità senza precedenti. Peter e Miles si troveranno ad affrontare le proprie battaglie personali, mentre il malvagio Venom minaccerà di mettere in ginocchio la città e mettere a rischio non solo le loro vite, ma anche quelle dei loro cari.

Preordinando Marvel’s Spider-Man 2, riceverete fantastici bonus esclusivi, come un costume aracno-cavaliere per Peter con tre varianti di colore aggiuntive, una potente arma e 3 punti abilità per migliorare le capacità in combattimento. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023, mentre il pad DualSense sarà spedito a partire dal 1 settembre 2023. La PlayStation 5, anch’essa realizzata in una bellissima edizione limitata con grafiche dedicate a Marvel’s Spider-Man 2, è già prenotabile presso i principali store online specializzati e sarà rilasciata a partire dalla stessa data.

Come promesso, di seguito troverete i link agli store dove potrete preordinare questi prodotti. Nel frattempo, vi invitiamo a seguire i nostri nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Dove preordinare gioco, pad e console di Marvel’s Spider-Man 2 a tiratura limitata

Gioco

Console

Cover per console

Pad

