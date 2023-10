Spider-Man 2: Insomniac parla del rapporto durata-prezzo

Il prezzo e la durata dei videogiochi sono spesso argomenti dibattuti tra i giocatori, e il creative director di Insomniac Games, Bryan Intihar, ha recentemente condiviso il suo punto di vista su queste questioni in relazione a Marvel's Spider-Man 2 durante un'intervista con la BBC.

Il gioco, come molte altre esclusive per PlayStation e numerosi titoli tripla A, è venduto al prezzo standard di 79,99 euro.

Riguardo alla durata, le stime di IGN indicano che è possibile completare la storia principale in circa 20 ore, mentre raggiungere il 100% di completamento, e il tanto ambito trofeo di Platino, richiede tra le 30 e le 35 ore. Questi dati sono in linea con quanto visto nel primo capitolo della serie.

La vera domanda che emerge da queste considerazioni è se la durata di un gioco debba essere direttamente proporzionale al suo costo.

Per Intihar, e il suo team di Insomniac Games, la risposta è molto semplice: il loro obiettivo è creare un'esperienza di gioco di alta qualità e che soddisfi appieno il giocatore, indipendentemente dalle ore necessarie per completarla.

Intihar ha dichiarato alla BBC: "Per noi, si tratta di un'esperienza che vogliamo offrire con una qualità che vogliamo ottenere. Ovviamente, pensiamo anche a cose come 'hey, qualcuno sta per spendere tutti questi soldi per un gioco', quindi vogliamo dargli un'esperienza che ne valga la pena. Il nostro compito è fare in modo che il cliente senta che, a prescindere dalla durata, sia meritevole spendere quei soldi, che valga l'investimento".

Come vi abbiamo detto nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, il gioco offre parecchie attività da svolgere, anche se non tutte egualmente interessanti, il che contribuisce a determinare la durata complessiva del gioco.

Per coloro che vogliono una sfida extra, Insomniac Games ha annunciato l'arrivo della modalità New Game+ entro la fine del 2023, oltre ad accennare a possibili espansioni in futuro.