Spiderman Miles Morales: annunciato a sorpresa il nuovo gioco per PS5

Durante l’evento dedicato ai videogiochi che usciranno prossimamente su PS5 a sorpresa Sony ha annunciato Spiderman Miles Morales sviluppato dai ragazzi di Insomniac Games. Il teaser ha mostrato solamente il protagonista Miles Morales con il costume del mitico Spiderman di quartiere. Abbiamo potuto ammirare il nostro protagonista svolazzare tra i palazzi e fare fuori alcuni tirapiedi, alcuni di queste con armi decisamente portentose, potendo di conseguenza ammirare per la prima volta la grafica di PS5 in uscita a fine di quest’anno.

Il titolo dovrebbe essere un sequel del capitolo uscito nel 2018 che ha riscosso un enorme successo tra pubblico e critica. Onestamente non vediamo l’ora di poterci mettere le mani sopra e scoprire sicuramente qualcosa di più su questo presunto sequel in uscita a fine di quest’anno, molto probabilmente al lancio della console di casa Sony. Qui di seguito potete ammirare il teaser con protagonista Miles Morales.

Decisamente una sorpresa che ha spiazzato totalmente il pubblico, infatti nelle ultime settimane nessuno si aspettava di vedere un nuovo capitolo del mitico arrampica muri soprattutto nei panni di Miles Morales, già presente nel gioco uscito precedentemente. Il titolo potrebbe addirittura spalleggiare il film “Un nuovo Universo” e quindi trovarci davanti al famoso e tanto amato Spider-Verse che chi è appassionato dei fumetti dell’uomo ragno conoscerà ormai fin troppo bene. Insomma, non ci resta altro che aspettare e vedere qualche informazione in più, intanto potete studiare il trailer che vi abbiamo postato proprio qui di sopra.

