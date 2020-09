Splinter Cell, nuovo gioco in sviluppo da Ubisoft

Ormai erano mesi che se ne parlava, sembrava quasi che bisognava arrivare al dunque eppure eccoci qui a parlare di un nuovo di Sam Fisher. Questa volta però lo diciamo ufficialmente perché Ubisoft è a lavoro su un nuovo capitolo di Splinter Cell, ma in versione VR. Il tutto è stato appena annunciato durante il Facebook Connect nel quale è stato anche annunciato il Quest 2, leakkato però con un trailer nella giornata di ieri. Ancora non si sanno tante informazioni a riguardo, ma la casa Francese sembra essere a lavoro da tempo sul franchise ormai .

Inoltre sarà disponibile anche un nuovo capitolo della serie di Assassin’s Creed sempre VR. E soprattutto noi siamo curiosi di capire come saranno queste due esperienze in realtà virtuale, in modo più specifico quella di Sam Fisher che sembrerà metterci nei panni della spia più famosa del mondo videoludico. Eppure non si è visto null, ma l’hype è altissimo per questo annuncio perché è da tempo che non vediamo un contenuto standalone per la saga di Splinter Cell, se non in altri franchise tra i quali troviamo il più recente debutto all’interno di Rainbow Six Siege con l’ultimo aggiornamento arrivato in queste settimane.

Al momento sono soltanto queste le informazioni in nostro possesso, non si sa ancora altro, ma in questo periodo Ubisoft è sempre più vicina al mondo della realtà virtuale ed è molto probabile che sapremo molto di più di questo capitolo nei prossimi mesi soprattutto pensando ai Forward che sono stati annunciati già nella scorsa settimana.

Noi non vediamo l’ora di poter mettere le mani sopra al titolo e a questa nuova esperienza di Splinter Cell, anche se non a tutti potrà piacere questo suo ricordo così tiepido è soltanto in realtà virtuale. Intanto però fateci sapere cosa ne pensate dell’annuncio nei commenti qui sotto!