Split Fiction è un successo: un milione di copie vendute in 48 ore

Il nuovo gioco cooperativo di Josef Fares, Split Fiction, ha frantumato ogni aspettativa commerciale, stabilendo un record impressionante per lo studio Hazelight. In soli due giorni dal lancio, il titolo ha superato il milione di copie vendute, un traguardo che il suo predecessore, It Takes Two, aveva raggiunto solo dopo un intero mese. Questo successo fulmineo dimostra non solo la crescente popolarità dei giochi cooperativi, ma anche quanto il precedente lavoro dello studio abbia costruito un'aspettativa entusiasta tra i giocatori di tutto il mondo.

Hazelight Studios ha condiviso la notizia tramite il social network Bluesky, esprimendo la propria gratitudine verso i fan: "L'amore che state dimostrando per il nostro gioco è travolgente! Tutti noi di Hazelight siamo incredibilmente felici e non possiamo smettere di goderci le vostre straordinarie reazioni!" Un entusiasmo comprensibile, considerando l'accelerazione impressionante rispetto ai tempi di vendita del loro precedente successo.

È importante sottolineare che questo risultato non include le installazioni tramite il sistema Friend's Pass, che permette a chi non possiede il gioco di partecipare all'avventura insieme a un amico che ha acquistato una copia. Il milione di copie rappresenta, dunque, esclusivamente acquisti completi del titolo, rendendo il traguardo ancora più significativo.

L'effetto domino di It Takes Two

La rapidità con cui Split Fiction ha raggiunto questo traguardo può essere attribuita principalmente alla reputazione costruita dal suo predecessore. Mentre A Way Out, il primo titolo di Hazelight, aveva ricevuto un'accoglienza positiva ma senza straordinari entusiasmi, It Takes Two si è rivelato la sorpresa del 2022, conquistando numerosi premi tra cui il gioco dell'anno ai Game of the Year e catturando l'attenzione della comunità videoludica mondiale.

Questo precedente successo ha creato un effetto domino, spingendo i giocatori a prestare maggiore attenzione al nuovo progetto di Fares e a tuffarsi nell'esperienza fin dal primo giorno di disponibilità. Un caso evidente di come la fiducia guadagnata con un titolo eccezionale possa tradursi in vendite immediate per il progetto successivo.

Numeri da capogiro su Steam

Le statistiche di SteamDB confermano l'entusiasmo generale attorno a Split Fiction, che ha raggiunto un picco di 259.000 giocatori contemporanei sulla piattaforma di Valve. Un numero impressionante se confrontato con il massimo di 71.039 utenti simultanei registrato da It Takes Two. Il gioco mantiene inoltre una valutazione "estremamente positiva" basata su oltre 14.000 recensioni degli utenti.

L'incredibile accoglienza sembra confermare che Fares e il suo team sono riusciti a mantenere le promesse, creando un'esperienza cooperativa che non solo soddisfa le aspettative generate dal precedente successo, ma che potrebbe addirittura superarle in termini di popolarità e apprezzamento da parte del pubblico.

Se la tendenza attuale dovesse continuare, Split Fiction non solo consoliderà la posizione di Hazelight Studios come maestri del genere cooperativo, ma potrebbe stabilire nuovi standard per il successo commerciale immediato dei titoli indipendenti con un forte focus narrativo e sulla cooperazione.