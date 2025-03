Split Fiction: un vero trionfo su Steam con valutazioni top

Le avventure cooperative di Hazelight Studios continuano a conquistare il pubblico videoludico, questa volta con Split Fiction (acquistabile su Instant-gaming), un titolo che sta registrando numeri impressionanti su Steam a poche ore dal lancio. L'ultima creazione di Josef Fares, già noto per successi come It Takes Two e A Way Out, sta catalizzando l'attenzione degli utenti della piattaforma digitale con una formula che, nonostante le dimensioni contenute della produzione e un concept peculiare, ha saputo fare centro nel cuore dei giocatori.

La risposta del pubblico è stata immediata e sorprendentemente positiva. Split Fiction ha già superato la soglia dei 180.000 giocatori contemporaneamente connessi secondo i dati forniti da SteamDB, un numero che continua a crescere minuto dopo minuto senza mostrare segni di rallentamento. Questo trend ascendente suggerisce che il titolo non abbia ancora raggiunto il suo picco massimo, che potrebbe manifestarsi durante il primo weekend dopo il lancio, come spesso accade per le nuove uscite.

Il multiplayer cooperativo proposto da Hazelight rappresenta ancora una volta l'elemento distintivo che attrae gli utenti. La formula che costringe i giocatori a collaborare in coppia attraverso situazioni surreali e sfide interconnesse si è dimostrata vincente, confermando l'intuizione creativa del team di sviluppo.

Non sono solo i numeri a parlare del successo di Split Fiction, ma anche le valutazioni estremamente positive che il gioco sta ricevendo. Con oltre 1.550 recensioni già registrate, di cui ben il 97% positive, il titolo si fregia attualmente della valutazione "estremamente positiva" su Steam, un risultato notevole per un gioco appena lanciato.

Questo consenso unanime tra i giocatori rispecchia quanto già evidenziato dalla critica specializzata, che ha accolto con entusiasmo l'ultima fatica di Hazelight. Le peculiari meccaniche cooperative e le situazioni originali in cui vengono catapultate le coppie di giocatori sembrano aver colpito nel segno, creando un'esperienza di gioco memorabile e coinvolgente.

Un successo annunciato

Nonostante le dimensioni relativamente contenute del progetto e l'approccio sperimentale al gameplay cooperativo, Split Fiction si sta rivelando un altro centro perfetto per Josef Fares e il suo team. La capacità di innovare costantemente all'interno del genere cooperativo, mantenendo al contempo un'accessibilità che permette a chiunque di divertirsi, rappresenta la formula vincente che continua a portare Hazelight al successo.

Con questi numeri in costante crescita e un apprezzamento così diffuso, Split Fiction si avvia a diventare non solo un successo commerciale per lo studio, ma anche un punto di riferimento per il genere cooperativo, confermando la visione creativa di Fares e la sua abilità nel trasformare il gioco condiviso in un'esperienza memorabile.