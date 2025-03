Split Fiction: guida ai trofei e al platino

Hazelight Studios ci è riuscita di nuovo ed ha partorito uno dei videogiochi più belli ed esaltanti del 2025; Split Fiction riesce nel difficile compito di essere almeno interessante quanto il meraviglioso It Takes Two, prendendosi però ancora più rischi dal punto di vista del gameplay. Nel fare ciò immerge il giocatore in una montagna di mondi diversi, tutti molto affascinanti e pieni di cose da vedere e da esperire. Vediamo insieme in questa guida ai trofei tutto il necessario per poter ottenere l'ambito trofeo di Platino!

Trofeo di platino

CE NE SONO VOLUTI UN PAIO

Ottieni tutti gli altri trofei

(Autoesplicativo)

Trofei d'oro

AMICHE DEL CUORE

Finalmente autrici pubblicate

(Si ottiene completando il gioco e guardando i titoli di coda)

TOPI DI BIBLIOTECA

Completa tutte le storie secondarie

Questo trofeo si ottiene completando tutte le storie secondarie; questo sono:



La leggenda del pesce di sabbia

Vita bucolica

Passeggiata montana

Rapina al treno

Gioco a premi

La stella che collassa

Aquiloni

Il mercato della luna

Taccuino

Tracciati di guerra

Fuga spaziale

La torta di compleanno

NON SEI UN ROBOT

Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani

Durante la corsa disperata in moto alla fine del capitolo 2 ci sarà un minigioco in cui ci verrà chiesto di usare il joypad per interagire con un cellulare; soddisfando tutte le richieste dello smartphone ci sarà possibile ottenere questo trofeo.

SORELLE PER LA PELLE

Rilassati su tutte le 6 panchine

A partire dal capitolo 2 è possibile trovare una panchina sulla quale entrambi i giocatori devono sedersi per godersi una piccola cutscene. Queste panchine si trovano solitamente nelle vicinanze di un checkpoint, cosa che rende la possibilità di saltare di checkpoint in checkpoint (opzione selezionabile dal menù accessibilità) una semplificazione ulteriore per ottenere questo trofeo.

Le panchine si trovano all'interno delle seguenti missioni:

Capitolo 2: missione Big City Life

Capitolo 3: le sale di ghiaccio

Capitolo 4: Soaring Desperados

Capitolo 5: il tempio dell'acqua

Capitolo 6: il deposito dei rifiuti

Capitolo 7: il mosaico della memoria

SNAAAAAAAAKE

L'amicizia può sbocciare sul campo di battaglia?

Durante il corso del capitolo 6 c'è una sezione in cui uno dei due giocatori deve coprire l'altro utilizzando un fucile da cecchino. Il giocatore durante questo tragitto può trovare una scatola di cartone in cui nascondersi; se il giocatore col fucile da cecchino spara alla scatola si sbloccherà automaticamente il trofeo in questione.

LA MIGLIORE AMICA DI ROSE

L'hai fatta piangere.

Nel capitolo 2, all'inizio di "suonami della techno" ad un certo punto si incontra lo stesso elefantino presente all'interno di It Takes Two. Utilizzando la frusta di Zoe sull'orecchio dell'elefantino è possibile strapparlo e ottenere il trofeo in questione.

LA TORTA NON È UNA BUGIA

Congratulazioni, il test è completato

Questo trofeo si ottiene trovando l'area segreta all'interno della missione "Corri e spara" del capitolo 4, più precisamente nella zona con i portali di teletrasporto. È possibile fare riferimento a questo video:

Guarda su

ROBA CHE (NON) SCOTTA

Completa il gioco a premi senza che la bomba esploda

Preparatevi a resettare molte volte, in quanto questo è probabilmente il trofeo più difficile del gioco; per ottenerlo è necessario compeltare tutta la missione secondaria "gioco a premi" senza far mai esplodere la bomba al centro del gameplay. La bomba in questione va lanciata di volte in volta con il tasto dorsale ed è semplicemente necessario studiarsi un po' i livelli per capire cosa dover fare di preciso. NOTA BENE: per ottenere il trofeo è necessario completare TUTTA la storia secondaria e non vale ricominciare dai checkpoint avanzati!

Trofei d'argento

CHEF DI POZIONI

Dammi le tue pozioni più forti

Per ottenere questo trofeo è necessario realizzare tutte e 6 le pozioni attraverso il calderone presente nella piazza del mercato lunare; la lista degli ingredienti necessari è presente a destra del calderone ed è soltanto questioen di pochi minuti.

RIVOLUZIONE ROBOT

Hasta la vista, baby

Avete presente il consierge robotico che si trova nel grande hotel che si raggiunge durante il corso del capitolo 2, dopo che si utilizza un bagno chimico per spostarsi da un punto all'altro? Bene: entrambi i giocatori devono picchiare questo consierge robot per sbloccare il trofeo!

SIAMO NOI LE CATTIVE?

Non fa niente, è solo una simulazione

Durante il corso del capitolo 2, poco prima di trovare l'elefantino di It Takes Two, è necessario distruggere una vetrata lanciando un'esplosivo; se si lancia l'esplosivo contro il ponte di vetro posizionato poco sopra di noi sarà possibile sbloccare questo trofeo.

POCO PIÙ DI UN SOFFIO

Non è del lupo cattivo che devi avere paura

Durante il corso di vita bucolica a un certo punto si incontra la casa dei tre porcellini; il giocatore che controlla Mio avrà la possibilità di generare... peti piuttosto potenti con il suo maialino, gli stessi che hanno il potenziale per distruggere la casa in questione.

FARE LE COSE IN GHIANDE

L'hai fatta grossa

All'interno della missione secondaria Vita Bucolica, nei panni di Mio, è necessario utilizzare la spinta propulsiva dei peti per raggiungere la pangia del grnade maiale che dorme nel fango!





Trofei di bronzo

UNA LEGGERA SPINTARELLA

Scimmie insieme forti

Durante la prima parte del capitolo 3 si trova un altalena; se Zoe si siede sull'altalena Mio può spingerla in forma di scimmia. Questo ci permetterà di ottenere il trofeo!

ALI TARPATE

Non potevi saperlo

Durante il corso del capitolo 3 si raggiungere il palazzo di ghiaccio; all'esterno di questo c'è una piccola piazza con un pupazzo di neve e tre palle di neve. Lanciando tutte e tre le palle di neve si ottiene il trofeo in questione!

HO FAME

Prendi uno snack

Per ottenere questo trofeo è necessario mangiare un frutto da un albero durante il corso del tempio d'acqua nel capitolo 5; in questo caso parliamo di una delle prime sezioni del capitolo, in cui i draghi sono ancora molto piccoli e posizionati nello zainetto del giocatore. Esistono alberi da frutto in entrambi i frammenti di livello dedicati a ogni singolo giocatore!

DIETRO LE SBARRE

Nessuna via d’uscita

Durante il corso del capitolo 6 a un certo punto si può raggiungere una gabbia con cui è possibile interagire attraverso il pannello di controllo; basta che uno dei due giocatori si faccia ingabbiare dall'altro per ottenere il trofeo in questione

MAGIA INSEDIOSA

Levati di dosso…

All'interno della missione secondaria del mercato lunare è possibile trovare una bacchetta; usando questa bacchetta contro l'altro giocatore è possibile trasformarlo in una sedie. Le trasformazioni sono casuali, motivo per cui è necessario utilizzare la bacchetta finché non si riesce a generare la trasformazione giusta.

COLPITA E AFFONDATA

Oltre al danno la beffa

Durante la parte finale del capitolo 6 il personaggio di Mio può prendere il controllo di un piccolo carro armato in grado di generare uno spuntone molto lungo su cui poi Zoe dovrà salire. Per ottenere il trofeo Mio dovrà semplicemente roteare fino a colpire Zoe con lo spuntone, facendola inciampare.

CI SERVE UNA BARCA PIÙ GROSSA

Duuuun dun… duuuun dun…

Durante il corso del capitolo 6 ci sarà una sezione in cui, nei panni dei droni ricombinatori, dovremo attraversare le acque fognarie; il drone di Mio avrà la possibilità ti trasformarsi in una barchetta mentre il drone di Zoe sarà la solita sfera. Dopo aver superato il sistema di depurazione rotante sarà possibile notare un piccolo bivio che si conclude in una zona con tante bolle; raggiungiamo le bolle per farci... mangiare da un certo amico.

Potete utilizzare questo video come riferimento: