Spuntano i primi dettagli su Hadar, il nuovo progetto di CD Projekt RED

CD Projekt RED, la celebre software house che ha realizzato la serie di the Witcher e Cyberpunk 2077, sta assumendo personale per il suo nuovo progetto "Hadar". Marcin Blacha, vicepresidente della divisione narrativa di CD Projekt RED, ha annunciato su X che il team è alla ricerca di talenti straordinari per la loro nuova IP, di cui, effettivamente, si sa ancora molto poco.

Hadar rappresenta una svolta importante per lo studio polacco, visto che l'unica cosa nota e che si tratterà di un progetto molto diverso dalla trilogia di The Witcher 3 e da Cyberpunk 2077. Gli annunci di lavoro pubblicati finora, offrono alcuni indizi sulla natura del progetto, descrivendolo come un universo "pieno di potenziale illimitato".

Hadar sarà "diverso da The Witcher e Cyberpunk 2077"

Le posizioni aperte suggeriscono che Hadar manterrà l'approccio narrativo caratteristico di CD Projekt RED. Si cerca infatti personale "appassionato di design narrativo e dal forte impatto emozionale", indicando che, molto probabilmente, sarà presente una forte componente di storytelling.

Un elemento inedito, però, emerge dalla ricerca di un senior gameplay designer che dovrà lavorare con Unreal Engine 5. Questo conferma il passaggio dello studio dal proprio motore proprietario a quello di Epic Games, segnando un cambiamento tecnico significativo, ma che allo stesso tempo fa sorgere qualche dubbio sulle difficoltà che lo studio dovrà affrontare durante questa transizione.

Il progetto Hadar, per chi non ne fosse a conoscenza, è in sviluppo dal 2021, ma i dettagli in merito rimangono pochissimi. L'azienda sta però offrendo una serie di incentivi interessanti per attrarre talenti internazionali, tra cui lezioni di lingua polacca e altri benefit per chi è disposto a trasferirsi in Polonia per lavorare a questo progetto.

Nonostante la circolazione di alcuni rumor, CD Projekt RED ha mantenuto il più totale riserbo sul progetto, smentendo tutte le speculazioni, e i rumor, non ufficiali, motivo per il quale, al momento, si può solo credere a quanto emerso da questi pochi indizi.