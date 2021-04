Square Enix sta per essere acquistata? Il commento della compagnia

Abbiamo a che fare con un venerdì decisamente scoppiettante, poche ore fa infatti dalle pagine di Bloomberg Japan è stato diffuso un report decisamente insolito che testimonierebbe alcuni compratori intenti ad acquistare Square Enix. La notizia ha fatto certo il giro del mondo ma proprio pochi minuti fa il publisher giapponese avrebbe negato il tutto attraverso un comunicato ufficiale postato dal buon Daniel Ahmad sul proprio profilo Twitter, che vi lasceremo proprio alla fine di questa notizia.

L’indiscrezione, seppure del tutto generica e con poche informazioni in merito, sarebbe andata in auge dalle parole del noto insider Shpeshal Ed che, sul suo profilo Twitter ufficiale, avrebbe dichiarato che sia Sony che Microsoft sarebbero interessate a tale acquisizione. Si sarebbe trattato di una operazione importante quanto, se non superiore alla notizia di mesi fa riguardante l’acquisizione da parte dell’azienda americana nei confronti di Bethesda, andata in porto come ben saprete ed ufficializzata solo nelle ultime settimane.

Sembra quindi che sia arrivata la smentita da parte di Square Enix la quale avrebbe smentito tutto quello riportato da Bloomberg dichiarando di non aver assolutamente ricevuto nessuna offerta da nessun acquirente e di non avere nessuna intenzione di vendere la compagnia. In ogni caso, vero o falso che sia, questo presunto cinguettio ha fatto segnare un +13,8% alle azioni del publisher, segno che i mercati mondiali accoglierebbero a braccia aperte una operazione del genere.

For those that didn't guess. Above comment was regarding Square Enix news, which the company has now denied. pic.twitter.com/cnRbNhVl5m — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 16, 2021

Square Enix al momento si ritrova essere una delle aziende più importanti del settore, in possesso di titoli a dir poco straordinari come Final Fantasy o Dragon Quest. Vedremo se in futuro capiterà tale operazione, ma intanto sembra che il publisher abbia chiuso la porta. Per ogni novità relativa a questa notizia, vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.