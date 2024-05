Rivoluzione in casa Square Enix, dalla quantità alla qualità e focus sul multipiattaforma

Square Enix ha recentemente lanciato il suo nuovo piano strategico a medio termine, destinato a coprire il periodo che va dalla fine dell'anno fiscale 2025 fino alla conclusione dell'anno fiscale 2027. Con l'ambizione di superare le difficoltà incontrate con il precedente piano, la compagnia mira a una radicale "Rinascita e Risveglio" (loro hanno letteralmente chiamato il piano "Square Enix Reboots and Awakens: 3 Years of Foundation-Laying for Long-Term Growth"), ponendo le basi per una crescita sostenibile nel lungo periodo.

Il piano si articola su quattro pilastri principali:

Ottimizzare la produttività nel segmento dell'Intrattenimento Digitale

nel segmento dell'Intrattenimento Digitale Diversificare le opportunità di guadagno mediante un rafforzamento dei contatti con i clienti

mediante un rafforzamento dei contatti con i clienti Introdurre iniziative per una maggiore stabilità di base

di base Trovare un equilibrio tra investimenti per la crescita e rendimenti per gli azionisti.

Square Enix punta, dunque, a un decisivo miglioramento della qualità rispetto alla quantità, adottando una strategia multipiattaforma aggressiva e a una gestione più sofisticata della pubblicazione dei suoi titoli.

Un piano vincente per Square Enix?

Il primo passo prevede, infatti, una riduzione della quantità dei titoli sviluppati, per concentrarsi su giochi che garantiscano un'esperienza unica e duratura per il cliente, puntando su un rilascio regolare di titoli AAA per le sue principali franchigie. Allo stesso tempo, viene promossa una strategia multipiattaforma, che include console Nintendo, PlayStation, Xbox e PC, migliorando l'accessibilità dei giochi a un pubblico più ampio.

Per quanto riguarda la diversificazione delle entrate, Square Enix intende passare a un modello di vendite digitali più marcato, aumentare l'interazione con i clienti utilizzando dati primari per affinare la funzione editoriale, e creare nuove opportunità di entrate attraverso esperienze di intrattenimento diversificate, sfruttando le sue IP in vari formati.

L'azienda è inoltre intenzionata a rinforzare le sue basi operazionali, ristrutturando le divisioni aziendali all'estero e migliorando le politiche di gestione delle risorse umane in Giappone. In parallelo, si adopererà per perfezionare la propria infrastruttura aziendale e promuovere un ciclo di pianificazione e controllo (PDCA) efficace e tempestivo.

Infine, la politica di allocazione del capitale di Square Enix avrà come obiettivo il bilanciamento tra la crescita aziendale e il ritorno economico agli azionisti. A tal fine, sono previsti investimenti strategici totali fino a un massimo di 100 miliardi di yen nel corso del triennio, compreso un budget di 20 miliardi di yen per il riacquisto di azioni nell'anno successivo, sottolineando l'impegno dell'azienda sia nella crescita che nella valorizzazione per gli azionisti.

Se siete curiosi e volete saperne di più potete direttamente consultare la presentazione del piano a medio termine di Square Enix.