Addio esclusive su PlayStation, Square-Enix è pronta ad iniziare un nuovo corso

Square Enix ha annunciato un cambio di strategia riguardo la pubblicazione dei suoi titoli. Naoki "Yoshi-P" Yoshida, produttore e director di Final Fantasy 14, ha rivelato in un'intervista a 4Gamer che l'azienda intende abbandonare la pratica delle esclusive per specifiche console.

Negli ultimi anni, Square Enix ha dato priorità a giochi per PlayStation, PC e Nintendo Switch, trascurando spesso Xbox. Titoli importanti come Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Remake/Rebirth (acquistabile su Amazon) non sono ancora infatti presenti su console Microsoft. Tuttavia, questa situazione sembra destinata a cambiare.

Yoshida ha dichiarato: "Naturalmente, vogliamo che possiate giocare molto anche su altre piattaforme. Questa volta, pubblicheremo anche la versione Xbox Series X|S nello stesso momento". Il produttore ha fatto riferimento all'imminente uscita di Fantasian Neo Dimension, che sarà disponibile su Xbox contemporaneamente alle altre piattaforme. Ha poi aggiunto: "Dobbiamo pensare a come far sì che più persone possibile ci giochino e a come renderlo sostenibile dal punto di vista commerciale."

"I giochi di Square Enix saranno sempre più spesso pubblicati contemporaneamente su ogni piattaforma"

La decisione arriva in un momento dove la sostenibilità del mercato è sostenuto dal più alto numero di copie che è possibile piazzare, un risultato che sembra impossibile da ottenere senza tutte le piattaforme in gioco.

Il cambiamento di strategia di Square Enix potrebbe portare a una maggiore competizione tra le piattaforme, basata più sulla qualità dei servizi che sull'esclusività dei titoli. Per i giocatori, questo significa una maggiore libertà di scelta della piattaforma preferita senza perdere l'accesso ai giochi desiderati.