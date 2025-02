Magic: The Gathering x Final Fantasy: aperti i preorder su Amazon!

L’attesissima collaborazione tra Magic: The Gathering e Final Fantasy è finalmente realtà! A partire dal 13 giugno 2025, i nuovi Commander Decks ispirati alla celebre saga JRPG arriveranno sul mercato, ma potete già assicurarvi un pezzo da collezione effettuando il preordine su Amazon.

Kit Magic The Gathering x Final Fantasy, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa imperdibile edizione speciale si compone di quattro mazzi pre-costruiti da 100 carte, ognuno dedicato a un capitolo iconico della serie: Final Fantasy VI, VII, X e XIV. Ogni deck è tematico e include carte esclusive e rivisitate, con artwork inediti che reinterpretano personaggi leggendari e scenari memorabili.

I protagonisti principali di questi mazzi sono Cloud Strife, Tidus, Terra e Y’shtola, ognuno con abilità uniche e meccaniche di gioco che riflettono il loro ruolo nei rispettivi titoli. Wizards of the Coast ha lavorato a stretto contatto con Square Enix per garantire che ogni carta catturi l’essenza del mondo di Final Fantasy.

I nuovi mazzi Commander di Magic: The Gathering x Final Fantasy saranno disponibili su Amazon a 70€, mentre il kit iniziale viene proposto a 19€. Inoltre, i fan potranno ampliare la loro collezione con la confezione di buste play, in vendita a 210€.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di aggiungere questi straordinari Commander Decks alla vostra collezione! Il preordine garantisce il prezzo minimo fino alla data di uscita e la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente con l’avvicinarsi del lancio. Final Fantasy e Magic: The Gathering si incontrano in un’edizione leggendaria che nessun appassionato dovrebbe lasciarsi sfuggire!

Vedi offerta su Amazon