S.T.A.L.K.E.R. 2, su Steam sono già tutti corsi a giocarlo

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha registrato un ottimo debutto su Steam, raggiungendo un picco di oltre 113.000 giocatori connessi contemporaneamente nelle prime ore dal lancio. Secondo i dati di SteamDB, considerati ormai attendibili come quelli ufficiali, il titolo di GSC Game World ha toccato quota 113.587 utenti online.

Questo risultato sembra abbastanza incredibile considerando che il gioco è disponibile anche su Game Pass, sia nella versione PC che Ultimate, dove presumibilmente si è concentrata una fetta consistente di giocatori. Nonostante ciò, S.T.A.L.K.E.R. 2 è riuscito comunque a catalizzare l'attenzione di un vasto pubblico su Steam, dimostrando il grande interesse suscitato.

Al momento, il gioco gode di una valutazione "perlopiù positiva" su Steam, con il 78.65% delle recensioni positive. Un risultato incoraggiante, soprattutto alla luce dei problemi tecnici riscontrati da molti utenti in questa fase iniziale. A ogni modo è probabile che il rating salga sempre di più, anche considerando le patch già previste.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Il numero di giocatori connessi potrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi giorni, in particolare con l'approssimarsi del fine settimana, periodo in cui solitamente si registra un incremento dell'attività online su Steam.

Intanto, si stima che le copie vendute siano già più di un milione solo su Steam. Sarebbe interessante capire anche quanti giocatori siano riuscito ad attirare Xbox Game Pass, anche considerando che stiamo comunque discutendo di un gioco abbastanza atipico nel panorama FPS. Intanto, vi ricordiamo che il titolo può essere acquistato su Amazon, anche in varie edizioni.

Non mancheremo di informarmi per eventuali futuri update, mod e quant'altro rimanga interessante per l'universo di Stalker. Continuate a seguirci.