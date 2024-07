S.T.A.L.K.E.R. 2 rimandato ancora una volta, ecco quando uscirà

Il lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato posticipato al 20 novembre 2024, rispetto alla data precedentemente annunciata del 5 settembre 2024. Lo ha comunicato GSC Game World, lo studio di sviluppo ucraino dietro l'atteso sequel.

Yevhen Grygorovych, Game Director di GSC, ha dichiarato:

"Sappiamo che potreste essere stanchi di aspettare e apprezziamo davvero la vostra pazienza. Questi due mesi aggiuntivi ci daranno la possibilità di correggere più 'anomalie inaspettate', o bug come li chiamate voi. Siamo sempre grati per il vostro continuo supporto e comprensione - significa molto per noi."

Developer Deep Dive in arrivo

Con il lancio ormai vicino, il team si prepara a condividere l'aggiornamento più grande e completo sul gioco. Il S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive sarà presentato in collaborazione con Xbox il 12 agosto 2024, e includerà:

Interviste e dietro le quinte del processo di sviluppo

Numerosi nuovi filmati, tra cui panoramica del mondo, varie location, gameplay e cutscene

Un video walkthrough completo di una delle quest della storia

Questo Developer Deep Dive mira a dare ai fan una comprensione completa di come il gioco si presenta e funziona.

Informazioni sul gioco

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è il nuovo titolo della celebre serie che ha catturato milioni di giocatori in tutto il mondo. Questo capitolo combina elementi di sparatutto in prima persona con meccaniche di simulazione immersiva e horror, offrendo un'esperienza unica e intensa.

Con una scala senza precedenti, grafica avanzata e una ricca avventura atmosferica, S.T.A.L.K.E.R. 2 si preannuncia come il viaggio definitivo nella serie, promettendo di portare l'esperienza a nuovi livelli di coinvolgimento e realismo.