Stalker 2: guida ai finali e come ottenerli tutti

Stalker 2 offre ben quattro finali principali che dipendono dalle scelte del giocatore durante la storia. Le decisioni chiave in questione si concentrano nell'allineamento con diversi personaggi e fazioni, e in questa guida vi spiegheremo tutto ciò che dovete farle per ottenere ogni finale.

Tieni presente che Stalker 2 al momento non offre una modalità New Game+, e le decisioni si accumulano lungo tutta la trama. Per sbloccare ogni finale, dovrai rigiocare la storia principale o ricaricare un salvataggio precedente. La maggior parte delle decisioni cruciali si prende nella seconda metà del gioco, ma alcune scelte iniziali possono indicare il percorso desiderato.

Attenzione: la guida contiene importanti spoiler! Continua a leggere a tuo rischio e pericolo.

I quattro finali principali

Alleati con Scar: Skif si allea con Scar e crede nell'esistenza della Zona Splendente. Scar diventa il Mediatore e la Zona sembra trasformarsi, ma si rivela essere un'illusione.

Alleati Strelok: Skif si schiera con Strelok contro la Zona Splendente. Strelok diventa il Mediatore e usa Monolith per isolare la Zona, preservandola da interferenze esterne.

Alleati con Strelok risparmiando il Dr. Kaymanov: Simile al precedente, ma risparmiando il Dr. Kaymanov si scopre la vera origine della Zona, che si espande nel mondo.

Alleati con Korshunov e Ward: Skif si allinea con Korshunov e il Ward. La Zona viene dissipata, ma il controllo del Ward su Skif è evidente.

Scelte chiave che influenzano il finale

Alcune decisioni importanti includono:

Dare o meno il PDA insolito a Korshunov

Schierarsi con Noontide o il Ward in SIRCAA

Supportare Scar o il Ward nell'attacco alla Duga

Credere o meno nell'esistenza della Zona Splendente

Allearsi o fuggire quando attaccati dal Ward e Korshunov

Uccidere o risparmiare il Dr. Kaymanov

Alleati con Scar

Scelte chiave:

Durante la missione principale Ritorno al cumulo di scorie, non consegnare a Korshunov il PDA insolito .

. Sostieni Noontide nel seminterrato di SIRCAA.

Alleati con il gruppo di Scar durante l’attacco al Duga.

Dopo aver visto The Shining Zone, concorda con Scar sul fatto che sia reale.

Quando vieni attaccato da Ward e Korshunov, scegli di fuggire (questa scelta esclude il finale di Ward).

Dopo gli eventi a SIRCAA, Noontide e Monolith si uniscono, e collabori con Lodochka per eliminare il lavaggio del cervello dei membri di Noontide. Scar ti incarica di posizionare un emettitore sotto il Duga per manipolare il Ward. Durante questa missione, Faust appare frequentemente.

Più avanti, raggiungi Ozersky e scopri che Faust era un soggetto di esperimenti, dotato delle abilità dei Controller presenti nella Zona. Torni al Duga per affrontare Faust e, una volta sconfitto, discuti con un rappresentante di C-Consciousness al fianco di Scar. Dopo questa conversazione, affronti l’invasione del Ward.

Alla fine, trovi Strelok, ma vieni tradito da Dark, un agente di C-Consciousness. Strelok rivela che sia Korshunov che Scar vogliono sfruttare la Zona per scopi personali e sostiene che The Shining Zone sia un’illusione. Tuttavia, scegli di credere a Scar e considerarla reale.

Nel punto di non ritorno, la Fondazione, infiltrati con gli uomini di Scar nella sala di controllo per uccidere Korshunov. Richter muore durante questa missione, mentre Dalin, parlando con suo padre (un rappresentante di C-Consciousness), si convince della realtà di The Shining Zone. Infine, uccidi Strelok, Scar diventa Mediatore e la Zona si trasforma (o così tutti credono) in un luogo radioso, ma si scopre che è sempre stata un’illusione.

Alleati con Strelok

Scelte chiave:

Durante Ritorno al cumulo di scorie, non consegnare a Korshunov il PDA insolito .

. Sostieni Noontide nel seminterrato di SIRCAA.

Alleati con il gruppo di Scar durante l’attacco al Duga.

Dopo aver visto The Shining Zone, concorda con Strelok sul fatto che sia un’illusione.

Quando vieni attaccato da Ward e Korshunov, scegli di fuggire (questa scelta esclude il finale di Ward).

Uccidi il Dr. Kaymanov senza ascoltare la sua storia.

Le scelte iniziali sono simili al percorso di Scar, ma a The Shining Zone prendi posizione contro Scar, schierandoti con Strelok. Alla Fondazione, Degtyarev si unisce a te per eliminare Korshunov. Dalin, senza ottenere risposte da suo padre, distrugge il dispositivo.

Più avanti, uccidi Scar e collabori con Strelok, che diventa Mediatore e assume il controllo di Monolith per isolare la Zona e impedirne lo sfruttamento.

Alleati con Strelok risparmiando il Dr. Kaymanov

Scelte chiave:

Durante Ritorno al cumulo di scorie, consegna a Korshunov il PDA insolito .

. Sostieni Ward nel seminterrato di SIRCAA.

Alleati con Ward durante l’attacco al Duga.

Dopo aver visto The Shining Zone, concorda con Strelok sul fatto che sia un’illusione.

Quando vieni attaccato da Ward e Korshunov, alleati con loro (questa scelta blocca il finale di Ward).

Risparmia il Dr. Kaymanov ascoltando la sua storia.

In questo finale, apprendi da Kaymanov che la Zona è stata creata a causa di un incidente nel 2006. Sebbene Kaymanov venga colpito da un’emissione, recuperi una cartuccia sotto la sua casa che svela ulteriori dettagli. Scopri che Faust e Kaymanov sono la stessa persona e che la Zona si sta espandendo.

Alleati con Korshunov e Ward

Scelte chiave:

Durante Ritorno al cumulo di scorie, consegna a Korshunov il PDA insolito .

. Sostieni Ward nel seminterrato di SIRCAA.

Alleati con Ward durante l’attacco al Duga.

Dopo aver visto The Shining Zone, afferma che è un’illusione.

Quando vieni attaccato da Ward e Korshunov, alleati con loro.

Dopo SIRCAA, ti unisci al Ward per attaccare Monolith al Duga, ma Faust appare e sei costretto a ritirarti. Una seconda missione al Duga ti porta a sconfiggere Faust e a discutere con C-Consciousness, ma Scar attacca con i suoi uomini.

Nel finale, dopo molte battaglie, uccidi Strelok e Scar. Il Ward ottiene il controllo della Zona e Skif ha la possibilità di diventare colonnello, ma il gioco lascia intendere che sia sempre monitorato e controllato dal Ward stesso.