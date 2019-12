Star Wars Battlefront 2: pubblicato il trailer dedicato a L’Ascesa di Skywalker

Questa settimana l’FPS di DICE, Star Wars Battlefront 2, celebra l’uscita nei cinema di Star Wars Episodio 9 L’Ascesa di Skywalker con un evento crossover davvero spaziale. Poche ore fa è stato rilasciato il trailer che mostra i contenuti che proporrà ai giocatori il prossimo evento gratuito che verrà rilasciato all’interno dello sparatutto di DICE da domani 17 dicembre.

Tramite il nuovo aggiornamento verrà inserito nel gioco un nuovo pianeta non ancora noto che apparirà nel film e che farà da sfondo alle battaglie multi giocatore e nella modalità cooperativa basata sulla storia. Inoltre, saranno disponibili dei nuovi aspetti per Rey, Finn e Kylo Ren, ognuno ispirato direttamente dai nuovi costumi dei rispettivi personaggi all’interno del nuovo film, mentre altre unità di rinforzo faranno il loro ingresso in Battlefront 2 multiplayer, comprese le classi Jet Trooper e Sith Trooper del Primo Ordine.

Il trailer del nuovo aggiornamento segue il recente lancio di Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition; una riedizione del gioco rilasciato per commemorare il secondo anniversario dall’uscita del titolo che, dopo un brusco lancio, ha saputo stabilizzarsi proponendo agli appassionati tanti diversi contenuti nel corso del tempo.

I nuovi contenuti dedicati a Star Wars Episodio 9 L’Ascesa di Skywalker saranno scaricabili da domani 17 dicembre come aggiornamento gratuito per chiunque disponga di una copia del gioco base su PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa pensate delle nuove aggiunte che verranno introdotte a brevissimo su Star Wars Battlefront 2?