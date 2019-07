Star Wars Battlefront: una mod “filmica” italiana trasforma il gioco, ecco un video in 4K

Star Wars Battlefront è un bel gioco, ma le mod lo rendono ancora più bello: ecco cosa ha raggiunto un modder italiano grazie a molti sforzi.

Il mondo delle mod è sempre estremamente attivo e ci permette di vivere titoli di alto livello a una qualità ancora più grande. Non dimentichiamoci inoltre del fatto che le mod allungano la vita di giochi che, altrimenti, potrebbero essere veramente spacciati. Pensiamo ad esempio a Star Wars Battlefront: con l’uscita del secondo capitolo si potrebbe pensare che sia ormai nel dimenticatoio; in verità è ancora al centro dell’attenzione dei modder internazionali e nazionali. Di rado abbiamo modo di parlare del lavoro di nostri connazionali, ma in questo caso possiamo presentarvi una nuova mod “filmica”, che eleva la qualità grafica del gioco al massimo, realizzata da un italiano.

Il creatore è Giulio Maria Guglielmi, in arte “MassiHancer”, che tramite programmi esterni come Reshade e tonemap, e vari effeti cinematografici, ha lavorato sul gioco. Le texture sono state portate in 4K, è stato aggiunto un Dof (effetto sfocato) dinamico e cinematografico e l’intero sistema di illuminazione è stato rielaborato per rendere il gioco più realistico e luminoso, senza però andare a intaccare la visione artistica originale degli sviluppatori.

Qui sopra potete trovare un video che mette in mostra tutte le qualità del lavoro di MassiHancer con Star Wars Battlefront: ovviamente vi consigliamo di guardarlo in 4K. La mod richiede una macchina da gioco di un certo livello: il creatore suggerisce almeno una GTX 1080 TI per i 4K e 30fps, ma per la massima fluidità sarebbe meglio utilizzare una RTX 2080 TI.

Diteci, cosa ne pensate dei risultati raggiunti da MassiHancer? Siete sempre alla ricerca delle mod più interessati, oppure tendete a vivere i giochi su PC unicamente nella loro versione vanilla?