Star Wars Jedi Fallen Order: l’ultimo trailer spoilera un boss importante

Sicuramente questi ultimi mesi hanno saputo rendere felice il popolo di videogiocatori di tutto il mondo. Non solo durante il 2019 siamo stati accompagnati da opere di rilievo ma anche la chiusura di quest’anno si è dimostrata molto valida. Quest’ultimo quarto dell’anno ha saputo regalarci perle degne di nota come Gears 5, Death Stranding, Borderlands 3 e tante altre ancora. Anche Electronic Arts dopo tutte le batoste prese sembra aver imparato dai propri sbagli decidendo di pubblicare un titolo degno di nota con Star Wars Jedi Fallen Order (che si è rivelato una vera è propria sorpresa per i fan).

Il gioco è arrivato nei negozi poco più di 2 settimane fa. La sua forte natura narrativa rende questo Star Wars Jedi Fallen Order un prodotto abbastanza facile da rovinare se si dovesse andare a spoilerare qualche dettaglio. Ormai siamo abituati ai svariati utenti “desiderosi” di rovinare l’esperienza altrui con questi fastidiosi dettagli (messi in rete di proposito). Ma chi avrebbe mai pensato che dietro uno spoiler clamoroso ci fosse proprio il publisher del gioco?

Durante lo scorso week-end il popolo americano ha dato già il via al periodo delle festività iniziando con il giorno del ringraziamento. Come sempre, durante queste feste, i spot TV americani mettono in onda pubblicità dedicate a svariati prodotti d’intrattenimento (videogiochi inclusi). Tra questi spot televisivi è comparso anche Star Wars Jedi Fallen Order con un trailer dedicato che però spoilera in maniera molto pesante uno dei boss finali del gioco.

Ovviamente per non rovinarvi l’esperienza preferiamo evitare di scrivere in dettaglio lo spoiler. Tuttavia, se siete interessati a scoprirlo voi stessi, vi invitiamo a guardare il trailer in questione (intorno al ventesimo secondo). Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order è attualmente disponibile per PS4, Xbox One e PC.