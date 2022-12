Fra le altre cose i The Game Awards 2022 hanno confermato anche l’uscita di Star Wars Jedi Survivor, seguito diretto di Star Wars Jedi Fallen Order. Atteso per il 17 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, questo secondo capitolo promette tantissimo, riformulando una struttura narrativa che adesso sembra molto più cupa e adulta.

Il primissimo trailer di Star Wars Jedi Survivor ci ha fornito quindi un’idea iniziale di quello che ci aspetterà nell’avventura al cui centro ritroviamo nuovamente il personaggio di Cal Kaestis (interpretato da Cameron Monaghan), anche se dalle immagini a comporre la clip sembra ben diverso dal passato.

Nel corso di una recente intervista con IGN.com l’attore ha parlato di tutto ciò, raccontando del modo in cui questo protagonista è cambiato nel corso del tempo, e del fatto che quando lo ritroveremo sarà ben differente dal passato: “La visione del mondo di Cal sta iniziando a cambiare in relazione a quello che lo circonda. Tempi disperati richiedono misure disperate e diventa molto difficile per lui persino capire cosa stia combattendo e proteggendo o dove dovrebbe andare. Ti ritrovi in un contesto in cui l’Impero è in rapida espansione, e lo fa in modo molto aggressivo, espandendosi fino ai confini più remoti di questa galassia. Penso che dal suo punto di vista viaggiare di pianeta in pianeta trovando sempre situazioni disperate lo faccia sentire molto solo” ha detto Monaghan empatizzando con Cal, per poi continuare a parlare di Star Wars Jedi Survivor, “Adesso è più maturo, è più robusto, è stato esposto alle intemperie dal tempo e dalla situazione. È ancora un bel giovanotto, anche se è più vecchio di quanto non sembri, avendone passate tante. Questa situazione era qualcosa che volevo si riflettesse anche nella performance”.

Un lavoro interpretativo del genere sembra promettere una complessità molto più impegnativa rispetto al passato. In Star Wars Jedi Survivor, dunque, non ci aspetta solamente un nuovo gameplay ma una vera e propria maturazione narrativa a tutto tondo.