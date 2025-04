Star Wars Outlaws si espande con un nuovo DLC, ecco tutte le novità

Le strade degli Orli Esterni si preparano ad accogliere nuovamente Kay Vess e il suo fedele compagno Nix in un'inedita avventura di contrabbando spaziale. Ubisoft ha annunciato durante lo Star Wars Celebration in Giappone che il 15 maggio debutterà "A Pirate's Fortune", il secondo pacchetto narrativo di Star Wars Outlaws. L'espansione, disponibile gratuitamente per i possessori del season pass o acquistabile separatamente al prezzo di 14,99 dollari, porterà i giocatori a collaborare con un volto noto dell'universo di Guerre Stellari in una missione che promette di espandere ulteriormente l'esperienza di gioco nell'interludio tra "L'Impero colpisce ancora" e "Il ritorno dello Jedi".

Il nuovo contenuto scaricabile metterà i giocatori fianco a fianco con Hondo Ohnaka, leader della banda omonima e personaggio ben conosciuto dai fan di Star Wars: The Clone Wars. Questa figura carismatica, apparsa anche nel fumetto "Star Wars: Darth Maul" del 2017 e persino come personaggio animatronico nell'attrazione Star Wars: Galaxy's Edge dei parchi Disney, sarà l'alleato principale di Kay nella nuova avventura.

La missione vedrà la protagonista scontrarsi con Stinger Tash e la sua banda, i Rokana Raiders, mentre esplora una tomba misteriosa e si dedica ad attività di contrabbando per conto della Miyuki Trade League. Per accedere ai nuovi contenuti, i giocatori dovranno aver completato la trama principale di Star Wars Outlaws, requisito necessario per poter iniziare questa nuova avventura.

Durante lo stesso panel giapponese, Ubisoft ha anche rivelato che Star Wars Outlaws arriverà sulla Nintendo Switch 2 il 4 settembre, pochi mesi dopo il lancio della nuova console portatile previsto per il 5 giugno. Una notizia che amplia ulteriormente la portata di questo action-adventure open world ambientato nell'universo creato da George Lucas.

L'aggiunta di un personaggio come Hondo Ohnaka dimostra ancora una volta la volontà degli sviluppatori di creare collegamenti significativi con il più ampio canone di Star Wars, arricchendo l'esperienza di gioco con figure familiari ai fan di lunga data. Il 15 maggio segnerà quindi non solo l'arrivo di nuovi contenuti per il gioco, ma anche un'ulteriore espansione dell'universo narrativo in cui Kay Vess si muove, tra contrabbando, missioni pericolose e alleanze strategiche nel pericoloso mondo dei bassifondi galattici.