Starcraft 2, il nostro Reynor è campione degli Intel Extreme Master

Dopo giorni di scontri, finalmente possiamo annunciarvi che ancora una volta l’Italia è campione! Il grande prodigio di Starcraft 2 Riccardo “Reynor” Romiti è ufficialmente campione dell’IEM (Intel Extreme Master) di Katowice del 2021. Diventando quindi il primo campione non sud coreano a vincere un major nelle ultime 11 edizioni. Con uno scontro all’ultimo Protoss, gli Zerg di Reynor hanno letteralmente asfaltato le difese dell’avversario Zest. Il campione coreano non ha potuto nulla contro il nostro Riccardo che arriva a vincere il major di Katowice e diventare ancora una volta campione di Starcraft 2 dopo un sonoro 4-2.

Dopo una fase a gironi che lo ha visto uscire al secondo posto, la sua strada verso la finale è stata costellata da una vittoria dopo un’altra. Il fenomeno del titolo di Blizzard si conferma ancora una volta come uno degli atleti vincenti del nostro stivale. Con la vittoria di questo major va a sancire definitivamente che anche noi italiani abbiamo ancora da dire qualcosa su Starcraft 2 e d’ora in poi il resto del mondo dovrà fare attenzione ad approcciarsi a Reynor. I suoi fidati Zerg lo hanno portato a vincere un montepremi totale di circa 65 mila dollari che si uniscono alla gioia nei suoi occhi nel momento della vittoria del torneo.

Subito sono arrivati i complimenti da parte di tutta la community di Starcraft 2 e non solo. Negli e-sports noi italiani abbiamo ancora tanto da dire e sicuramente Riccardo porterà in alto il nostro tricolore ancora per tanti anni.

Dopo esser stato “coronato” come atleta esportivo dell’anno, le sue promesse erano quelle di giocare ancora ad alti livelli e diventare ancora più forte, e crediamo davvero che tutto questo si sia avverato e che con questa vittoria abbia coronato sicuramente uno dei suoi più grandi sogni. Non ci resta quindi che augurare il meglio al nostro Reynor per la sua carriera sperando di poter rivedere presto questo tipo di eventi anche dal vivo.