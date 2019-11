StarCraft 3, il team vorrebbe mettersi subito a lavoro

A quanto pare agli sviluppatori del secondo capitolo della celebre saga non dispiacerebbe lavorare su un futuro StarCraft 3.

Tra un annuncio e l’altro di questa scoppiettante BlizzCon 2019 è riuscito a ritagliarsi un suo spazio anche StarCraft 2. Il celebre RTS, infatti, ha presenziato alla manifestazione con una serie di novità, come l’introduzione di un’IA basata sul sistema DeepMind e sull’annuncio del futuro arrivo del nuovo comandante Arcturus Mengsk. A quanto pare però agli sviluppatori di questo secondo capitolo della celebre saga, oltre a lavorare su contenuti aggiuntivi, non dispiacerebbe cominciare a pensare ad un futuro StarCraft 3.

Durante l’annuale kermesse di Blizzard Entertainment sono infatti state chieste notizie su un terzo ipotetico capitolo a Tim Morton e Kevin Dong, rispettivamente production director e lead co-op designer di StarCraft 2.

I due sviluppatori non hanno purtroppo fatto trasparire nulla riguardo un’eventuale sviluppo segreto ma hanno però dichiarato: “La cosa migliore per sapere cosa faremo in futuro è ascoltare i giocatori. Credo quindi che se ci fosse un grande interesse per gli RTS da parte della community Blizzard saprebbe ascoltare il messaggio. Credo ci sia una grande opportunità a riguardo in futuro, dobbiamo solo aspettare e vedere cosa succederà”.

Nulla di palesemente confermato quindi, ma, a quanto pare, StarCraft 3 prima o poi molto probabilmente si farà.

Morton ha inoltre aggiunto: “Il team che sta lavorando su StarCraft 2 è incredibilmente appassionato di strategici in tempo reale e anche io personalmente lo sono. Gli RTS sono il mio genere preferito sia da giocare che da sviluppare”.

Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe vedere un ipotetico StarCraft 3 o secondo voi il secondo capitolo della saga ha ancora molto da dire? Contenti di quanto annunciato alla BlizzCon 2019 per StarCraft 2? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!