Starcraft Remastered: un nuovo pacchetto grafico ufficiale trasforma la grafica in un cartoon

Starcraft Remastered riceverà a breve un nuovo pacchetto grafico che trasforma tutto il gioco in un cartoon: ecco a voi tutti i dettagli.

Blizzard e CarbotAnimations hanno annunciato che sarà presto disponibile un nuovo pacchetto grafico per Starcraft Remastered che donerà al gioco una nuova grafica dallo stile cartoon. Specifichiamo subito che non si tratta di una mod fanmade alla quale Blizzard ha dato la propria benedizione, ma è un vero pacchetto ufficiale creato appositamente per il gioco.

La nuova grafica andrà a toccare ogni elemento, partendo dai match classificati fino ad arrivare alle missioni della campagna con tanto di fasi di briefing. Si tratta di una collaborazione non scontata ed è un gesto importante che fa capire come Blizzard sia attenta alla passione dei propri fan.

Nel video qui sopra potete vedere il creatore della serie animata mentre mostra la grafica della mod e spiega il motivo per il quale sia stata realizzata per il primo Starcraft e non per il secondo; per iniziare, il primo gioco è molto più piccolo e gli asset sono in numero inferiore: il lavoro richiesto per rifare tutto Starcraft 2 sarebbe stato eccessivo; inoltre il primo capitolo è bidimensionale, mentre il secondo è creato un engine 3D, che avrebbe complicato le cose.

Il pacchetto dovrebbe essere disponibile a partire dal 10 luglio. Starcraft Remastered è acquistabile su PC tramite Battle.net. Diteci, cosa ne pensate di questa nuova proposta di Blizzard? La trovate simpatica, oppure non è proprio il vostro stile?