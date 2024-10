Starfield: per Bethesda è il loro miglior gioco e non gli intessa se non la pensate così

Bethesda Game Studios ha dichiarato che Starfield (acquistabile su Amazon) è il suo miglior gioco sotto molti aspetti, indipendentemente dalle opinioni dei giocatori. Emil Pagliarulo, design director di Bethesda, ha rilasciato queste affermazioni durante un'intervista con GamesRadar.

Secondo Pagliarulo, Starfield rappresenta una sfida tecnica senza precedenti per lo studio: "Penso che sotto molti aspetti, Starfield sia la cosa più difficile che Bethesda abbia mai fatto. Ci siamo spinti a fare qualcosa di totalmente diverso. Inserire in una Xbox il più grande e ricco GDR di simulazione spaziale che si potesse immaginare."

Il design director sottolinea l'unicità del progetto, definendolo "una specie di meraviglia tecnica" e "il miglior gioco che abbiamo mai realizzato". Pagliarulo evidenzia come Starfield si distingua dalle altre produzioni Bethesda pur mantenendo elementi caratteristici dello studio.

Starfield ha una sua personalità unica

Pagliarulo ammette che Starfield potrebbe non piacere a tutti, ma difende la visione del team: "Abbiamo creato una nuova IP, da zero, e un'esperienza assolutamente unica su console. Non sto dicendo che Starfield sia migliore o peggiore di altri giochi, ma solo che è diverso per ciò che offriamo."