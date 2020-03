State of Decay 2 Juggernaut Edition ora disponibile su PC e Xbox One

Dopo una lunga attesa State of Decay 2 Juggernaut Edition è finalmente disponibile. Per chi non lo sapesse si tratta molto probabilmente della versione definitiva del celebre ed apprezzato survival di Undead Labs, di cui potete trovare comodamente qui la nostra recensione del titolo base.

State of Decay 2 Juggernaut Edition include al suo interno non solo i precedenti DLC rilasciati per il titolo, ossia l’Indipendece Pack, il Daybreak Pack e State of Decay 2 Hearthland, ma anche tutta una serie di nuovi contenuti. Con la Juggernaut Edition fanno infatti il loro esordio nel titolo la nuova mappa open-world Providence Ridge, una revisione completa della resa grafica e del sistema audio oltre ad un centinaio di piccoli miglioramenti ed ottimizzazioni.

A rendere il tutto più allettante è inoltre il fatto che tale update è completamente gratuito per tutti coloro che possiedono già il titolo originale, con i possessori di State of Decay 2 che potranno usufruire anche di regali esclusivi loggando col proprio account. I nuovi giocatori potranno immergersi in State of Decay 2 Juggernaut Edition al prezzo di 29.99 euro o, alternativamente, tramite il sempre più ricco abbonamento a Xbox Game Pass.

Al fine di rendere ancor più scoppiettante il lancio della Juggernaut Edition, Microsoft ha ben pensato di rilasciare per l’occasione anche la colonna ufficiale dell’opera, contenente non solo le musiche di quest’ultima edizione, ma anche tracce ad oggi inedite provenienti dal titolo base e Hearthland. La colonna sonora, fin da ora disponibile su iTunes a circa 10 dollari, verrà inoltre a breve resa disponibile su Steam e l’Epic Games Store insieme alla soundtrack di State of Decay 2.

State of Decay 2 Juggernaut Edition è quindi da oggi disponibile su Xbox One e PC, sia sul Microsoft Store, che su Steam e sull’Epic Games Store. Tutte la versioni del titolo ad oggi disponibili sono inoltre collegate in cross-play tramite Xbox Live