Steam Awards 2024: ecco tutti i premi assegnati

Gli Steam Awards 2024 hanno incoronato Black Myth: Wukong (gioco acquistabile su Amazon) come Gioco dell'Anno. Il titolo cinese di Game Science ha trionfato conquistando ben tre riconoscimenti nelle premiazioni annuali dello store di Valve.

Black Myth: Wukong si è aggiudicato il premio principale di Gioco dell'Anno 2024, superando concorrenti di alto livello come Helldivers 2 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. L'action game ha inoltre vinto nelle categorie "Miglior gioco dalla trama profonda" e "Miglior gioco in cui fai pena", quest'ultimo dedicato ai titoli più impegnativi in termini di difficoltà.

Tra gli altri vincitori spiccano Metro Awakening VR come Gioco VR dell'Anno, Helldivers II per la categoria "Meglio in compagnia" e God of War Ragnarok come Miglior gioco su Steam Deck. Il premio "Atto d'amore", riservato ai titoli che continuano a ricevere supporto esteso dagli sviluppatori, è andato a Elden Ring grazie al lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree.

Completano il quadro dei vincitori Silent Hill 2 Remake per il Miglior stile grafico, Liar's Bar per il Gameplay più innovativo, Red Dead Redemption per la Miglior colonna sonora e Farming Simulator 25 nella categoria Meritato Relax. Di seguito i vincitori al completo:

Premio Gioco dell'Anno: Black Myth Wukong

Premio Gioco VR dell'Anno: Metro Awakening VR

Premio Atto d'amore: Elden Ring

Premio Miglior gioco su Steam Deck: God of War Ragnarok

Premio Meglio in compagnia: Helldivers II

Premio Miglior stile grafico: Silent Hill 2 Remake

Premio Gameplay più innovativo: Liar's Bar

Premio Miglior gioco in cui fai pena: Black Myth Wukong

Premio Miglior colonna sonora: Red Dead Redemption

Premio Miglior gioco dalla trama profonda: Black Myth Wukong

Premio Meritato Relax: Farming Simulator 25

Gli Steam Awards rappresentano un importante riconoscimento, premiando i titoli più apprezzati dalla community di Steam nell'anno appena concluso. Il trionfo di Black Myth: Wukong conferma il grande momento per il mercato videoludico cinese.