Steam offre due nuovi giochi gratis per aiutare durante l’auto-isolamento

Continuano le iniziative da parte degli sviluppatori e degli store, offrendo nuovi giochi gratis per aiutare a trascorrere questi periodi di crisi con più serenità. In questo caso, giunge in aiuto Steam, che, dopo Tomb Raider, ha reso disponibili altri due titoli in accordo con gli sviluppatori: si tratta di Between Two Castles (Daisu Games) e Project Mercury (Raxasoft Games).

Between Two Castles non è altro che l’adattamento videoludico dell’omonimo gioco da tavolo, in cui dobbiamo costruire dei castelli le cui basi ci vengono date in maniera procedurale: ogni castello sarà quindi diverso dall’altro, e dovremo ampliarlo seguendo i requisiti richiesti, potendo costruire sia nel seminterrato sia nei piani più alti, dove oltretutto bisogna porre attenzione al bilanciamento dell’opera per evitre che questa cada su sè stessa. Si potrà giocare, inoltre, sia sfidando l’IA, sia online collaborando con un amico, sebbene vi sarà solo un vincitore. Il titolo sarà disponibile da oggi fino al 30 marzo.

Project Mercury, invece, è un gioco platform 2D dalla grafica retro in 8-bit, dove il giocatore è chiamato a sterminare una minaccia aliena in 8 livelli differenti, nei quali sarà possibile muoversi a piedi, su una hoverbike, o addirittura scalando dei grattacieli. Per mantenere il tipo di grafica old school, inoltre, il gioco è settato ad una risoluzione originaria di 256×224, tipica dei videogame cabinati delle sale giochi anni 80. Anche questo gioco, come Between Two Castles, sarà disponibile per un periodo limitato, da oggi fino all’8 aprile.

Non si tratta certo di titoli tripla A, ma è lodevole l’iniziativa da parte di Steam e degli sviluppatori di regalarli in questi giorni di isolamento. Ancor più il fatto di essere gratuiti, poi, è un incentivo per provarli. Nel frattempo, se siete interessati a dei titoli ben più sostanziosi, potrete trovare World War Z gratis sull’Epic Games Store, che da poco ha anche implementato il sistema di cross-play tra PC e Xbox One.