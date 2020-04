Steam: nuovo gioco gratis e tante offerte a tema Devolver

Come accade ad ogni fine settimana, su Steam sono iniztaite tutta una serie di nuove scontistiche. I protagonisti di queste ultime offerte sono numerosi titoli del publisher Devolver Digital. Accedendo alla piattaforma di Valve è già possibile trovare diverse riduzioni di prezzo su quasi tutti i giochi prodotti da Devolver, alcuni di essi fortemente scontati, fino al 90%.

Tra questi titoli è possibile trovare diverse perle uniche, come per esempio: Katana Zero, GRIS, My Friend Pedro, The Messenger, Downwell, Ruiner, PikuNiku, BroForce, Holine Miami 2 Wrong Number, The Sword of Ditto, Shadow Warrior e tanti altri ancora. Questa è l’occasione perfetta per tutti gli amanti delle produzioni Devolver per rimpolpare la propria libreria risparmiando più di qualche Euro.

Le offerte però non finiscono qui e sono accompagnate da due gradite sorprese. Sarà possibile anche giocare gratuitamente a Fork Parker’s Holiday Profit Hike e Absolver, altri due titoli facente parte dello sempre più sconfinato catalofo di Devolver Digitale. Il primo è un platform 2D in pixel art particolarmente impegnativo, mentre il secondo è gioco di combattimento multiplayer, estremamenre godibile in termini artistici e che da il meglio di sè in partite online con altri giocatori.

I due titoli gratuiti saranno scaricabili senza spenderci un Euro fino al prossimo 20 aprile. Va segnalato che entrambi i titoli non rimarranno per sempre nella vostra libreria di Steam, ma se vorrete continuare a giocarci anche dopo il venti li potete acquistare in questo week end con il 75% di sconto. Cosa ne pensate delle ultime offerte targate Devolver Digital?