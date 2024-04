Xbox Game Studios, svariati sconti su Steam

Sono iniziati i tanto attesi Saldi dei giochi Xbox Game Studios. Questo evento promette di deliziare i giocatori con sconti su una vasta gamma di titoli di prim'ordine provenienti direttamente dai team first party di Microsoft. Dalle avventure pirata di Sea of Thieves alla frenesia delle corse con Forza Motorsport, c'è qualcosa per tutti i gusti. Ma quali sono le offerte più allettanti? Scopriamole insieme.

Forza Motorsport a 34,99 euro, sconto del 50%

Sea of Thieves a 19,99 euro, sconto del 50%

Grounded Fully Yoked Edition a 23,99 euro, sconto del 40%

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary a 41,99 euro, sconto del 40%

Forza Horizon 5 a 29,99 euro, sconto del 50%

Age of Empires 4 Anniversary Edition a 26,79 euro, sconto del 33%

State of Decay 2 Juggernaut Edition a 14,99 euro, sconto del 50%

Helldblade: Senua's Sacrifice a 2,99 euro, sconto del 90%

Halo The Master Chief Collection a 9,99 euro, sconto del 75%

Age of Empires 2 Definitive Edition a 9,99 euro, sconto del 50%

Wastelands 3 a 6,79 euro, sconto dell'80%

Age of Mythology Extended Edition a 6,99 euro, sconto del 75%

Ori the Collection a 13,39 euro, sconto del 73%

Grounded Fully Yoked Edition, con uno sconto del 40% sul prezzo standard, si presenta come un'opzione imperdibile per gli amanti dei survival game. A soli 23,99 euro, questo titolo offre un'esperienza avvincente e ricca di sfide.

Per chi non ha ancora esplorato i mari di Sea of Thieves, l'edizione standard è ora disponibile a soli 19,99 euro. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per vivere avventure mozzafiato in compagnia di pirati e tesori nascosti.

Ma le offerte non finiscono qui. In vista del lancio di Hellblade 2, gli appassionati possono immergersi nel suo predecessore a un prezzo irrisorio di soli 2,99 euro, godendo di uno sconto incredibile del 90%.

Forza Motorsport è invece a metà prezzo, a soli 34,99 euro. Un'occasione perfetta per vivere l'emozione delle gare su pista con uno dei migliori simulatori di guida sul mercato.

Ma non dimentichiamoci di Forza Horizon 5, il cui prezzo è stato abbassato a soli 29,99 euro. Con paesaggi mozzafiato e una vasta gamma di veicoli, questo titolo promette di offrire un'esperienza di guida senza precedenti.

Per coloro che preferiscono l'adrenalina dei cieli, Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary è in promozione a soli 41,99 euro. Con grafica mozzafiato e una vasta gamma di aerei da pilotare, questo simulatore di volo è un must per gli appassionati del genere.