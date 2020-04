Steam Game Festival ritorna quest’estate con altri giochi gratis da provare

Vi ricordate Steam Game Festival? Si è trattato di un evento digitale lanciato durante i The Games Awards 2019 di Geoff Keighley – storico giornalista e presentatore del settore videogiochi – in cui si poteva provare in anteprima una serie di giochi previsti per l’uscita, il tutto in maniera totalmente gratuita e senza vincoli di nessun tipo, tra l’altro, comodamente dal divano.

L’iniziativa è stata molto probabilmente un successo, perché lo stesso Geoff Keighley, tramite Twitter, ha annunciato che l’evento tornerà durante questa estate con lo Steam Game Festival Summer Edition, È probabile che l’idea era già stata ideata tempo fa, perché avverrà tra il 9 e il 14 giugno, esattamente gli stessi giorni in cui si doveva tenere la prestigiosa fiera E3 dedicata all’intrattenimento videoludico.

Geoff Keighley ha rivelato che ulteriori informazioni verranno presto rilasciate, in maniere tale da spiegare con esattezza come il tutto funzionerà, magari sfruttando l’evento digitale pensato da IGN o qualcosa di simile visto alla Gamescom 2019 con la Opening Night.

I'm excited to share that the The Game Festival will return this summer on Steam from June 9 – 14 2020, allowing you to play more upcoming games from the comfort of your home. Developers can register interest here: https://t.co/G5IhvSpEMw — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 13, 2020

Chiaro che se tutto questo dovesse realmente funzionare cambierà inevitabilmente la percezione, non solo dell’E3, ma anche di tutte le altre manifestazioni videoludiche. Poter provare in anteprima un gioco da casa senza dover andare in loco potrebbe essere l’evoluzione di un concetto che ormai è destinato a cambiare in meglio.

Non appena avremo altre informazione su data e lista dei giochi gratuiti da provare non esiteremo a informarvi tramite le nostre notizie. Nel frattempo vi ricordiamo che ogni giovedì Epic Games regala giochi interessanti e Steam si starebbe preparando a fare lo stesso con un titolo poderoso che potrebbe far piacere sicuramente agli amanti della strategia e dei giochi Total War. Altre aziende stanno continuando a regalare i propri videogiochi o comunque offrire la possibilità di provarli con delle iniziative uniche, come sempre vi consigliamo di tenere sotto controllo il tutto.