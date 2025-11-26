Su Amazon trovate Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5 con uno sconto davvero interessante. Il prezzo è sceso a 44,99€ rispetto agli originali 79,99€, permettendovi di risparmiare ben il 44%. L'edizione include contenuti bonus esclusivi Amazon come un biglietto da visita digitale e, acquistando prima della Stagione 01, riceverete 10 gettoni XP totali per livello e arma. Un'occasione da non perdere per vivere il Black Ops più esplosivo di sempre!

Call of Duty Black Ops 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5 è consigliato a tutti gli appassionati di sparatutto frenetici che cercano un'esperienza completa e ricca di contenuti. Se amate giocare in compagnia, la campagna cooperativa innovativa vi permetterà di affrontare missioni ad alto rischio con i vostri amici, esplorando ambientazioni mozzafiato dal Giappone al Mediterraneo. Per i fan del multigiocatore competitivo, le 18 mappe disponibili al lancio offrono scenari variegati e un sistema di movimento completamente rinnovato che renderà ogni partita unica e adrenalinica.

Questa edizione con contenuti bonus esclusivi Amazon soddisfa perfettamente le esigenze di chi vuole massimizzare la propria esperienza di gioco fin dal primo momento: riceverete un biglietto da visita digitale esclusivo e, giocando prima della Stagione 01, 10 ore totali di XP doppia per livello e armi. Gli appassionati della modalità Zombi di Treyarch troveranno pane per i loro denti con ambienti infernali in continua evoluzione che metteranno alla prova le vostre abilità di sopravvivenza. Con uno sconto del 44%, questo titolo rappresenta un acquisto imperdibile sia per i veterani della serie che per i nuovi giocatori pronti a immergersi nell'universo Black Ops.

Call of Duty: Black Ops 7 per PlayStation 5 vi porta in un'avventura mozzafiato con una campagna cooperativa rivoluzionaria che spazia dai tetti al neon del Giappone alle coste del Mediterraneo. Il multigiocatore offre 16 mappe 6v6 e 2 mappe 20v20 al lancio, con un arsenale futuristico e un sistema di movimento rinnovato.

