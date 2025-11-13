Avatar di Ospite React_Blade #531 0
mah io il primo controller steam l'ho pure comprato e dopo due settimane era nel cassetto, vedremo stavolta
Aspettare 18 mesi per giocare un'esclusiva PlayStation a metà prezzo? Geniale. Sony si sta segando le gambe da sola
600-700€ però eh, mica bruscolini
nn ho capito una cosa, ma i giochi xbox gamepass funzionano o no?
Sai che hai fatto una bella domanda? Ti risponderei di si se hai la nuova versione di "ultimate" quella dove hai anche i giochi PC oppure il PC Gamepass. Alla fine dovrebbe essere alla stregua di un PC quindi potresti anche poterlo fare.
nn ho capito una cosa, ma i giochi xbox gamepass funzionano o no?
si, via browser.

il grande vantaggio della piattaforma SteamOs è che fa girare tutto.
la libreria steam gira o nativa o con proton, con Wine puoi far girare giochi vecchi fuori steam, puoi far girare titoli nativi Linux non steam, puoi farci girare anche un desktop Linux normale, c'è waydroid e una grossa speranza per il futuro: che le software house inizino a fare build native linux dei loro titoli, senza qui dannati anticheat kernel level che sono di fatto l'unico limite che oggi steamOS ha.

io aspetto con ansia lo steam controller nuovo, ho il vecchio ormai consumato, ci ho giocato tantissimo a un sacco di roba e ho consumato alcune parti che ho fatto ristampare grazie ai file cad di valve e consumato ancora una volta!
Sono un felice possessore di Steam Deck da un anno. I principali difetti sono: durata della batteria, peso e prestazioni non all'altezza di altre console quando viene collegata col dock alla Tv. Pregi: libreria steam ma anche libreria GOG, ma anche Xbox Game Pass in streaming, ma anche possibile emulazione di tutte le vecchie console. Secondo me questa volta rischiano di fare la figata estrema, rischiano di azzerare tutti i difetti in un colpo. Attendo il preorder con entusiasmo
