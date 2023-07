I saldi estivi di Steam sono ufficialmente partiti e siamo abbastanza certi che sarete già andati a spulciare per bene i giochi che vi interessavano maggiormente. Nel corso degli anni le scontistiche sono diminuite, non lo neghiamo, ma c’è sempre comunque qualcosa di molto interessante da valutare per l’inserimento in libreria.

In questo articolo vogliamo consigliarvi una serie di titoli che offrono (secondo noi) delle promozioni più interessanti del normale e che potrebbero quindi convincervi nel comprare o meno un determinato videogioco. Abbiamo provato a fare una lista un po’ variegata, ma siamo certi che possa andare incontro a tutte le necessità. Vi ricordiamo che gli sconti termineranno il prossimo 13 luglio.

Steam, i nostri consigli per gli acquisti estivi

Anno 1800

Link: Steam

Prezzo: 14,99€ invece di €59,99

Tra i migliori gestionali degli ultimi anni, Anno 1800 offre una difficoltà ben bilanciata, un impatto visivo notevole e una qualità generale assolutamente da premiare. Il prezzo è assolutamente conveniente.

Halo Master Chief Collection

Link: Steam

Prezzo: 9,99€ invece di €39,99

Tutta la collection FPS di Xbox a un prezzo davvero conveniente. Per chi non ha giocato Halo è davvero una gran bella offerta, per chi li vorrebbe rigiocare è invece la possibilità di tornare a rivivere le avventure di Master Chief (e non solo). Tra campagne, multiplayer ancora molto attivo e modalità aggiuntive, può considerarsi una collection davvero definitiva.

Dead Space

Link: Steam

Prezzo: 41,99€ invece di 59,99€

Il remake del capolavoro horror del 2008 è un’esperienza da non perdere assolutamente. uscito a gennaio, il prezzo di 41,99 euro ci sembra abbastanza interessante per un titolo che è comunque di assoluta qualità e vi intratterà anche con un’alta dose di rigiocabilità.

Sons of the Forest

Link: Steam

Prezzo: 23,19€ invece di €28,99

Il seguito di The Forest, uno dei survival di maggior successo su Steam. Immersi in una pericolosa foresta, dovrete riuscire a sopravvivere grazie a tutto ciò che troverete in natura. Lo sconto non è elevatissimo, ma considerate che è uno dei prodotti che va per la maggiore su Steam.

NBA 2K23

Link: Steam

Prezzo: 9,59€ invece di 59,99€

Quando si tratta di basket non c’è concorrenza. NBA 2K23 viene proposto a un prezzo davvero irrisorio e probabilmente è anche il momento giusto per portarselo a casa. Non è un titolo perfetto, ha i suoi limiti, ma sul mercato non c’è comunque nulla di meglio.

Planet Zoo

Link: Steam

Prezzo: 11,24€ invece di €44,99

Un gestionale molto simpatico e colorato che merita certamente attenzione. Il prezzo della versione base è molto interessante, utile per approcciare il gioco e valutare l’acquisto dei DLC.

Metro Exodus

Link: Steam

Prezzo: 5,99€ invece di 29,99€

Ormai lo avrete giocato un po’ tutti, ma Metro Exodus è una di quelle esperienze single player da giocare assolutamente. Il prezzo è bassissimo, quindi se non lo avete giocato fateci anche più di un pensiero.

Resident Evil 2

Link: Steam

Prezzo: 9,99€ invece di 39,99€

Uscito nel 2019, il remake di Resident Evil 2 può essere considerato come un punto di svolta per Capcom. Ideale sia per chi ha amato l’originale sia per chi non ha mai giocato il secondo capitolo. Appassionati di horror, a questo prezzo non potete lasciarvelo scappare.

Fallout New Vegas: Ultimate

Link: Steam

Prezzo: 6,59€ invece di €19,99

Per quanto ci riguarda è ancora oggi uno dei migliori Action-RPG di sempre. L’offerta riguarda la versione ultimate e se amate i giochi di ruolo in prima persona con tanta esplorazione e una qualità di scrittura elevata, allora Fallout New Vegas e relative espansioni non sono da perdere.

DOOM Eternal

Link: Steam

Prezzo: 13,99€ invece di 39,99€

Ormai è uscito da diverso tempo, ma se ancora non lo aveste giocato, 13,99 euro ci sembra un prezzo più che corretto per uno dei migliori sparatutto in prima persona degli ultimi dieci anni. Da non perdere.

Civilization VI Anthology

Link: Steam

Prezzo: 27,99€ invece di €149,99

Tutto, ma proprio tutto ciò che riguarda Civilization VI: espansioni, DLC, gioco base. Il prezzo parla da sé e pensiamo sia il momento giusto per recuperare tutto il sesto capitolo nel migliore dei modi.