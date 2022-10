L’arrivo dello Steam Scream Festival ha moltissimo da offrire in ambito horror, con offerte dedicate e nuovi sconti per i videogiochi che si sono distinti all’interno di questo genere. Halloween è ormai alle porte, e se siete alla ricerca di un modo per festeggiarlo restando perfettamente in tema, Valve ha quello che fa per voi.

Con lo Steam Scream Festival gli appassionati dei giochi spaventosi hanno la possibilità di accedere a degli sconti mirati per il loro genere preferito. Il tutto sarà disponibile a partire dal 25 ottobre fino al primo di novembre, con lo store letteralmente trasformato e pronto a ricalibrare i suoi prezzi, includendo nell’offerta anche videogiochi cult.

Non è la prima volta che Steam si presta a offerte del genere e ovviamente non è nemmeno l’unico store di settore a offrire offerte dedicate, in questo specifico periodo dell’anno. Guardarsi intorno risulta quindi fondamentale, specialmente se si è alla ricerca di un videogioco in particolare che fino a ora non avete potuto acquistare. Questa nuova iniziativa di Valve, comunque, include un grandissimo numero di titoli, sia recenti che di qualche anno fa. Magari potrebbe trasformarsi in una vera e propria opportunità per recuperarvi qualche tesoro che vi siete lasciati indietro.

I videogiochi scontati sono moltissimi: ognuno di loro presenta una percentuale di sconto differente, probabilmente connessa alla propria data d’uscita e alla ricezione che ha avuto o sta avendo in questi giorni da parte degli appassionati. Fra questi troviamo giochi come Resident Evil Village (ora a 29,99€ invece di 39,99€), Resident Evil 2 Remake e il suo seguito (tutti e due a 11,99€ invece di 39,99€), Call of Cthulhu (a 7,39€ quando prima stava a 19,99€), Cult of the Lamb (a 18,39€ invece che 22,99€), Days Gone (a 19.99€ invece che a 49,99€) e molti altri. Per maggiori dettagli vi rinviamo alla pagina ufficiale dello Steam Scream Festival, così da farvi un’idea per conto vostro.