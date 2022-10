Arrivati ormai all’ultima settimana di ottobre ci troviamo nel bel mezzo del periodo di Halloween. Ogni anno anche il settore videoludico festeggia questa ricorrenza con tutta una serie di eventi intrisi dello spirito di questa celebrazione molto amata. Molti titoli si vestono a tema presentando contenuti ad-hoc per questo periodo, ma anche gli store digitali propongono sconti e promozioni da non perdere. Uno di questi è sicuramente l’Epic Games Store, con il negozio digitale che offre tante offerte molto interessanti.

Le Offerte di Halloween 2022 che stanno venendo proposte dall’Epic Games Store riguardano principalmente esperienze che hanno a che fare con il genere e le tematiche horror, come i recenti Dying Light 2 Stay Human (lo potete acquistare anche su Amazon) e The Evil Dead The Game per fare qualche esempio. Ma gli sconti non si limitano a proporre giochi dell’orrore e simili, dato che spulciando per bene il catalogo dello store si possono trovare anche diverse esperienze scontate.

Questa è l’occasione perfetta per aggiungere alla propria libreria tutta una serie di giochi più o meno recenti a basso prezzo. Parliamo di esperienze tripla A molto chiacchierate come Far Cry 6, Battlefield 2042, Ghostwire Tokyo, Red Dead Redemption 2 per citarne alcuni. Questo sarebbe anche il momento per acquistare il porting PC di God of War con uno sconto del 20%, quindi venduto al prezzo di 39,99 €.

Le Offerte di Halloween 2022 dell’Epic Games Store sono già disponibili per tutti i giocatori PC che hanno un account sullo store Epic, e termineranno il prossimo 1° novembre alle ore 16:00. Avete ancora diversi giorni per fare acquisti scontati sul negozio Epic Games. Oltre ai titoli che abbiamo citato ci sono moltissime altre esperienze a basso prezzo, quindi il nostro consiglio è sempre quello di farvi un giro per tutta la pagina dedicata a questa offerta, così da capire quanti e quali sono i giochi che potrebbero farvi gola.