Steam: dopo sette anni un noto gioco riceve gli achievements

Siamo ormai abituati ad assistere al rilascio di un nuovo gioco su Steam insieme a tutti i vari achievements che ne compongono le parti, ma non sempre tutti i giochi presenti all’interno del catalogo del negozio Valve possiedono questa tipologia di contenuto. Alcuni non presentano gli achievements perchè usciti in passato e gli sviluppatori non li hanno mai aggiunti in modo postumo, ma questo non è il caso di FTL Faster Than Light.

Il noto gioco sviluppato da Subset Games è rinomato come uno dei migliori roguelike mai realizzati. Il supporto che il team ha dedicato al proprio titolo è stato sempre prontamente aggiunto a titolo completamente gratuito, ma fino a questo momento sono sempre mancati gli achievements nella versione del gioco su Steam.

We're putting the FTL achievements on Steam (only 7 years after release!). They're partly visible for players while we test, but not yet achievable. We'll be releasing the update later this week!

— Subset Games (@subsetgames) January 20, 2020