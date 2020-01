TemTem: il gioco in stile Pokémon è disponibile su Steam

TemTem è un titolo GDR sulla falsa riga del decisamente più conosciuto gioco di Game Freak. Sviluppato dalla software house spagnola CremaGames il titolo prende spunto da due principali titoli targati Nintendo: lo stesso Pokémon e Animal Crossing. Nelle ultime settimane TemTem ha fatto parlare di sé, sia in positivo che in negativo. Se da una parte abbiamo un enorme plagio di Pokémon, dall’altra possiamo notare quanto la software house abbia messo amor proprio nel titolo, suscitando ilarità da parte del pubblico visto e considerando i problemi tecnici e contenutistici di Pokémon Spada e Scudo, che ricordiamo comunque essere ancora in cima alle classifiche da ben nove settimane in Giappone.

TemTem è ufficialmente uscito su Steam in data odierna e come suggerisce la didascalia della piattaforma abbiamo a che fare con un gioco single player e/o multiplayer dove dovremo catturare tutte le creaturine chiamate appunto TemTem, crearci una squadra e diventare i più forti dell’Arcipelago Airborne, regione dove è ambientato il titolo. Qui di seguito vi rimandiamo alla pagina del titolo dove potrete scaricarlo.

Il gioco permetterà quindi di vivere l’avventura in singolo oppure con amici, allenando i propri TemTem contro i temibili “domatori” che ci si pareranno davanti durante la nostra avventura. Potremmo, come succede con Pokémon, allevarli, farli evolvere ed imparare tecniche sempre più letali creando il nostro team di creaturine definitivo. Il gioco sembrerebbe un buon passatempo ed una valida alternativa all’opera di Game Freak.

Ricordiamo che il gioco è in “accesso anticipato“, il che significa che avrà sicuramente qualche problema e verrà aggiornato costantemente. Noi siamo onestamente curiosi del lavoro svolto dalla software house spagnola, e voi? Provetere TemTem? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.