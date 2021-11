Steam: siete troppo pigri per leggere le recensioni? Esiste un sito che vi aiuta

Le recensioni lasciate dai giocatori su Steam sono abbastanza utili (in certi casi) a trarre un giudizio su un videogioco. Al di là della pratica del review bombing, in tanti utilizzano i commenti e le opinioni degli utenti per decidere cosa acquistare. Se fino a ieri però eravamo obbligati a scorrere la pagina e perderci tra mille commenti, da oggi c’è un nuovo modo per poterne usufruire.

Come riportato da Kotaku, nel corso delle ultime settimane è diventato molto famoso un sito web chiamato Review Reader. La sua funzionalità? Leggere ad alta voce le recensioni dei videogiochi presenti su Steam e delle App presenti sull’App Store di iOS. No, non stiamo scherzando. Il funzionamento è davvero semplice: si digita il nome del gioco o dell’applicazione e in automatico il sito web comincia a leggere le opinioni degli utenti ad alta voce.

Le due voci (maschile e femminile) si alternano nella lettura. Il tutto è così minimal e semplice che non si fa distinzione tra review positiva e negativa. Quello che Review Reader fa è molto semplice: preleva tutte le recensioni presente su Steam (o su App Store) e ce le propone lette da un sintetizzatore vocale, lo stesso usato per gli annunci in stazioni, aeroporti o luoghi pubblici ad esempio. Insomma, niente di così straordinario, se non fosse che ovviamente è tutto molto divertente.

Ora, è ovvio che questo sito non sostituisce la fruizione delle recensioni di Steam come siamo abituati. La lettura su una pagina prodotto è tra l’altro la procedura migliore, considerando che ci permette di entrare in possesso di diverse informazioni anche sul tipo di gioco grazie a screenshot, video e descrizione dei videogiochi. La funzione principale di Review Readers, alla fine, è sicuramente quella di strappare un sorriso. E perché no, magari scoprire qualche recensione che non avremo mai avuto modo di leggere tra le centinaia di migliaia di Cyberpunk 2077, Battlefield 2042 o The Ascent.